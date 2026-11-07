El papa León XIV se refirió a la problemática del suicidio y advirtió sobre la importancia de acompañar a quienes atraviesan situaciones de soledad, angustia y pérdida de esperanza. Durante un discurso pronunciado este viernes 6 de noviembre en Montevideo, Uruguay, el Pontífice pidió fortalecer los vínculos familiares, el acceso a la atención sanitaria y el compromiso de las comunidades para prevenir estas situaciones.

Sus declaraciones cobran especial relevancia en San Juan, donde durante 2025 se registraron 98 muertes por suicidio, según los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). La cifra representó seis casos más que en 2024 y ubicó a la provincia por encima del promedio nacional en términos de tasa de mortalidad por esta causa.

El mensaje del Papa formó parte de su primer encuentro con las autoridades uruguayas, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, desarrollado en la Plaza Independencia de Montevideo.

El mensaje del Papa sobre el suicidio y la soledad

Durante su intervención, León XIV utilizó diferentes escenas del monumento dedicado a José Gervasio Artigas para reflexionar sobre la responsabilidad de las personas de acompañarse mutuamente, incluso cuando las dificultades que atraviesan los demás no resultan visibles.

En ese contexto, advirtió que una persona puede convivir diariamente con familiares, amigos o compañeros de trabajo y, aun así, experimentar un profundo sufrimiento emocional que quienes la rodean desconocen.

«Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos», afirmó el Pontífice al referirse a la importancia de reconocer el sufrimiento y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

El Papa planteó que la prevención requiere una respuesta integral y no puede depender únicamente de los esfuerzos individuales. En particular, sostuvo que «la atención sanitaria, los vínculos familiares y la cercanía de la comunidad resultan inseparables».

De esta manera, vinculó el acompañamiento emocional con la responsabilidad de las instituciones sanitarias y de la sociedad para ofrecer herramientas de asistencia a quienes las necesitan.

San Juan registró 98 suicidios durante 2025

Las declaraciones de León XIV se producen en un contexto en el que la salud mental representa una preocupación para distintas provincias argentinas, entre ellas San Juan.

De acuerdo con el último informe anual del SNIC, la provincia contabilizó 98 muertes por suicidio durante 2025, frente a las 92 registradas en 2024. La tasa provincial alcanzó los 12,3 casos cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, mientras que el promedio nacional fue de 11,8.

En todo el país se registraron 5.209 fallecimientos por esta causa durante el mismo período, la cifra más elevada de la serie estadística comparable iniciada en 2016.

Sin embargo, los especialistas advierten que el suicidio constituye un fenómeno complejo y multicausal. Por ese motivo, los registros estadísticos no permiten atribuir los casos a una única circunstancia, como la soledad, los problemas económicos o las dificultades familiares.

La importancia de prevenir y acompañar

Durante el discurso, León XIV también abordó las dificultades que enfrentan las personas con enfermedades, discapacidades, problemas económicos o situaciones de exclusión social. Remarcó que estas condiciones pueden aumentar la necesidad de asistencia y acompañamiento.

En ese sentido, planteó que la dignidad humana no depende de la capacidad de trabajar, producir o desenvolverse de manera autónoma. También destacó el papel de las instituciones religiosas y comunitarias en el acompañamiento de las personas que sufren.

Desde la perspectiva de la prevención, el acceso oportuno a profesionales de salud mental y la construcción de redes de apoyo son herramientas fundamentales para detectar situaciones de riesgo y ofrecer asistencia.

En Argentina funciona la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, disponible de manera gratuita y confidencial en el 0800-999-0091, durante las 24 horas. Ante una situación de peligro inmediato, también se puede llamar al 911 o acudir al servicio de emergencias más cercano.