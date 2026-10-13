El papa León XIV ingresa hoy al hospital para una cirugía pulmonar

El papa León XIV será hospitalizado este martes 13 de octubre en Roma para someterse a una cirugía destinada a extirparle un pequeño nódulo pulmonar, detectado durante recientes exámenes médicos. La intervención se realizará en el hospital Gemelli y se llevará a cabo a pocas semanas de su viaje a Argentina, Uruguay y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

El pontífice, de 71 años, anunció el domingo, al finalizar la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro, que los médicos habían identificado la lesión en una fase temprana y le recomendaron intervenir. “Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, explicó.

Según la información difundida por la Santa Sede, la convalecencia podría extenderse aproximadamente una semana. Como consecuencia de la intervención, todas las audiencias y actividades previstas del Papa fueron suspendidas hasta el 20 de octubre, incluida una misa de clausura de una asamblea mundial sobre la familia, que será encabezada por el cardenal Tagle.

La operación representa la primera alerta de salud conocida de León XIV desde su elección como jefe de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025. El Vaticano indicó que el nódulo fue descubierto durante controles médicos de rutina y no a raíz de síntomas.

Un pronóstico favorable

Especialistas consultados por la agencia AFP señalaron que la extirpación de un nódulo pulmonar suele ser una intervención de riesgo relativamente bajo. Sin embargo, el diagnóstico definitivo dependerá de los estudios que se realicen sobre la lesión extraída.

Los nódulos pulmonares pueden tener un origen benigno, vinculado con procesos inflamatorios, infecciosos u otras causas, aunque en algunos casos pueden ser indicios tempranos de cáncer. Por ese motivo, la detección en una etapa inicial resulta relevante para determinar el tratamiento y las perspectivas de recuperación.

El cirujano torácico Federico Venuta, jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Policlinico Umberto I de Roma, consideró que, incluso si la lesión resultara maligna, el pronóstico podría ser favorable debido a la detección temprana y al buen estado general del pontífice.

Por su parte, el especialista Marco Scarci, consultado por AFP en el Reino Unido, sostuvo que no se trata de una operación particularmente arriesgada, aunque advirtió que recuperar el nivel de actividad física previo podría llevar más tiempo.

La recuperación y el viaje a Sudamérica

La intervención se produce a menos de un mes de la gira que León XIV tiene prevista por Argentina, Uruguay y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. El itinerario es especialmente esperado en Perú, país en el que Robert Prevost vivió durante más de dos décadas y del que también posee la nacionalidad.

La recuperación será un factor determinante para confirmar si el Papa podrá cumplir con la agenda prevista. Venuta explicó que, como recomendación general, se suele evitar viajar en avión durante aproximadamente 20 días después de este tipo de intervenciones, aunque el plazo puede variar según la evolución de cada paciente.

Por el momento, la información difundida no establece una modificación definitiva del viaje. La evolución clínica de León XIV y las indicaciones médicas posteriores a la cirugía serán determinantes para evaluar su participación en las actividades programadas en Sudamérica.