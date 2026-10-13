El papa León XIV ingresó al hospital Gemelli para ser operado

El papa León XIV ingresó este martes 13 de octubre al Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, para someterse a una operación por un nódulo pulmonar. La información fue confirmada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que anticipó que brindará más detalles sobre la intervención durante la noche.

En el comunicado oficial, el Vaticano informó que el Santo Padre será operado durante la tarde por un equipo médico de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora.

El procedimiento fue anunciado por el propio León XIV el domingo pasado, cuando explicó que debían extirparle un nódulo localizado en uno de sus pulmones. Según lo comunicado entonces, la lesión fue identificada en una fase muy inicial y se encuentra bien delimitada.

La operación y el viaje a América Latina

La decisión de realizar la intervención lo antes posible está vinculada también con la agenda internacional del Pontífice. De acuerdo con declaraciones del cardenal Tarcisio Isao Kikuchi, arzobispo de Tokio y presidente de Cáritas Internationalis, León XIV busca evitar modificaciones en su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto para noviembre.

Kikuchi mantuvo una audiencia con el Papa el lunes 12 de octubre y posteriormente compartió detalles de la conversación con EWTN News.

El cardenal aseguró que el Pontífice le transmitió que se trata de una operación menor y que no experimenta molestias físicas. También señaló que León XIV tomó la decisión de someterse al procedimiento cuanto antes para mantener los planes de su visita pastoral a América Latina.

La intervención se realizará en el Policlínico Gemelli, uno de los principales centros hospitalarios de Roma, donde también fueron atendidos otros pontífices.

Por el momento, la Santa Sede no difundió nuevos detalles sobre el estado de salud del Papa ni sobre el resultado de la operación. La información oficial se actualizará durante la noche de este martes.