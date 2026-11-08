El papa León XIV llegó a la Argentina y comienza una visita histórica

La Argentina recibió este domingo al papa León XIV, en una jornada histórica para la Iglesia católica y para el país. El Pontífice llegó al Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, procedente de Montevideo, Uruguay, para comenzar una visita apostólica que se extenderá durante cuatro días.

Se trata de la primera visita de un Papa a la Argentina desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió distintas ciudades del país. Casi cuatro décadas después, la llegada de León XIV vuelve a colocar a la Argentina en el centro de la agenda de la Iglesia católica internacional.

El arribo del Santo Padre también tiene una significación particular por tratarse del primer viaje papal al país después del pontificado de Francisco, el primer Papa argentino, fallecido en 2025.

La agenda contempla reuniones con autoridades nacionales, celebraciones religiosas, encuentros con jóvenes y actividades en instituciones sociales. El presidente Javier Milei participará de la recepción oficial y mantendrá una reunión con el Pontífice.

La agenda del papa León XIV en la Argentina, día por día

Durante su estadía, el Papa recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con una programación que combina celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades sociales.

Este es el cronograma previsto:

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentro con Javier Milei

Tras su arribo a Aeroparque, León XIV realizará un homenaje al general José de San Martín, en la Plaza San Martín. Luego participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. La jornada continuará con una reunión con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: misa en Buenos Aires y visita a Claypole

El Pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, participará de encuentros con representantes del mundo del trabajo, líderes de comunidades religiosas y el Episcopado argentino.

Martes 10 de noviembre: visita a Córdoba

León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Posteriormente, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Por la noche, ya en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: misa en Luján y despedida

La última jornada incluirá una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una celebración de la Santa Misa a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Finalmente, a las 14, el Papa partirá desde Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica.

Grupo Huarpe realizará una cobertura especial de la visita del Papa

La llegada de León XIV tendrá un seguimiento periodístico especial de Grupo Huarpe, que desplegará una cobertura desde San Juan, Buenos Aires y Córdoba para acercar a la audiencia todos los detalles de este acontecimiento.

El equipo contará con enviados especiales, transmisiones en vivo, contenidos informativos y programas de streaming para seguir las principales actividades del Pontífice, registrar las repercusiones de su visita y recoger los testimonios de quienes participen de los encuentros.

A través de sus distintas plataformas y medios, Grupo Huarpe buscará ofrecer una cobertura integral, con información actualizada, imágenes y testimonios desde los lugares donde se desarrollará la agenda papal.

De esta manera, San Juan también estará presente en un acontecimiento histórico para la Argentina, con un despliegue periodístico que permitirá seguir minuto a minuto la visita de León XIV.