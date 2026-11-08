El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina y fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. El encuentro marcó el inicio de una visita apostólica que se extenderá durante cuatro días y que representa el regreso de un Pontífice al país después de 39 años.

El avión de Aerolíneas Argentinas, correspondiente al vuelo 1091 y procedente de Montevideo, Uruguay, aterrizó a las 16:33. En la pista aguardaba Milei, quien se acercó a saludar al Santo Padre al pie de la aeronave, dando comienzo a una ceremonia de bienvenida que incluyó honores militares y la presencia de autoridades nacionales y eclesiásticas.

Tras el primer encuentro, ambos recorrieron la alfombra roja dispuesta para la recepción oficial. Durante ese momento, integrantes del Regimiento de Artillería 1 Brigadier General Iriarte interpretaron el Himno Nacional Argentino, en uno de los actos protocolares que acompañaron el arribo del jefe de la Iglesia católica.

El mandatario también le presentó al Pontífice a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien participó de la recepción. Posteriormente, León XIV intercambió saludos con los representantes de la Iglesia argentina que se encontraban en el lugar.

La llegada del Papa constituye un acontecimiento histórico para la Argentina, que no recibía una visita pontificia desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió distintas ciudades del país. Durante el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino, nunca se concretó un regreso a su tierra natal.

Un avión especialmente preparado para el Pontífice

Para sus traslados dentro del territorio argentino, León XIV contará con un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas, identificado con la matrícula LV-KKD. La aeronave fue acondicionada con una imagen especial vinculada a la visita apostólica.

En el exterior se colocó el escudo papal, acompañado por la inscripción en latín "Pontifex Maximus" y el lema de León XIV, "In Illo Uno Unum", cuya traducción es "En aquel que es uno, somos uno".

El interior también presenta detalles relacionados con la identidad religiosa de la visita. Entre ellos se destaca una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, además de cabezales personalizados con el escudo del Pontífice.

El avión tiene capacidad para 170 pasajeros y una autonomía aproximada de 6.500 kilómetros. Se trata de uno de los modelos más modernos incorporados por la compañía aérea de bandera.

La agenda del Papa después de su llegada

Una vez finalizada la recepción en Aeroparque, el programa oficial contempla una serie de actividades institucionales en la Ciudad de Buenos Aires. La primera es un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, previsto para las 17.

Posteriormente, León XIV tiene programada una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde mantendrá una audiencia privada con Javier Milei. Será el primer encuentro formal entre ambos durante la estadía del Pontífice en territorio argentino.

La jornada inaugural también incluye un discurso en el Palacio Libertad ante autoridades nacionales, representantes diplomáticos y referentes de distintos ámbitos de la sociedad civil.

Para el lunes 9 de noviembre está prevista una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La agenda contempla además visitas a instituciones sociales, un encuentro en Córdoba y una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde concluirá su recorrido por el país el miércoles 11.

En paralelo a la llegada del Pontífice, las iglesias de todo el territorio nacional fueron convocadas a realizar un campanazo federal. En San Juan, las campanas de la Catedral San Juan Bautista también sonaron para acompañar la histórica bienvenida, sumándose a las manifestaciones religiosas organizadas en distintas provincias.