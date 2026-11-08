El papa León XIV llegó este domingo por la noche a la Nunciatura Apostólica, en el barrio porteño de Recoleta, donde se alojará durante su visita a la Argentina. Después de completar las actividades previstas para su primer día en el país, el Pontífice tuvo un gesto con las personas que lo esperaban en las inmediaciones: salió a la puerta para saludarlas.

La escena se produjo frente a la sede de la representación del Vaticano en Argentina, que fue elegida como residencia del Santo Padre durante su estadía. Vecinos y fieles se acercaron al lugar con la expectativa de verlo de cerca y recibir su saludo.

El primer día de León XIV en Argentina

El Pontífice llegó a Buenos Aires este domingo 8 de noviembre, cerca de las 16:30, procedente de Uruguay, como parte de su gira apostólica por Sudamérica.

Su primera jornada incluyó un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con el presidente Javier Milei.

Más tarde, participó de una reunión en el Palacio Libertad con autoridades nacionales, gobernadores, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Allí pronunció su primer discurso en suelo argentino.

Tras completar esa agenda, se trasladó a la Nunciatura Apostólica, ubicada en Recoleta, donde permanecerá durante los días de su visita al país, prevista hasta el miércoles 11 de noviembre.

El lunes continuará con una agenda que incluirá una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, una misa multitudinaria en Palermo y encuentros con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas.