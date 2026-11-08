El papa León XIV llegó al Palacio Libertad para un encuentro con autoridades

El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre al Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de las actividades previstas para su primera jornada en el país. El edificio fue escenario de un encuentro institucional que reunió a autoridades políticas, representantes diplomáticos y referentes de distintos sectores de la sociedad argentina.

La presencia del Pontífice en el espacio cultural formó parte de una agenda que combinó actividades religiosas, protocolares e institucionales. Durante la jornada, León XIV también mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y realizó un homenaje al general José de San Martín en Plaza San Martín.

Entre las autoridades que participaron de la convocatoria en el Palacio Libertad estuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien también había formado parte de las actividades oficiales organizadas para recibir al Papa en Buenos Aires.

El encuentro permitió reunir a representantes de diferentes espacios políticos e institucionales en torno a la visita papal, considerada un acontecimiento significativo para la Argentina por tratarse del primer viaje de León XIV al país desde su elección como sucesor de Francisco.

La visita del Papa continuará hasta el miércoles 11 de noviembre, con actividades previstas en distintos puntos del territorio nacional.