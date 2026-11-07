El papa León XIV llamó a los jóvenes a casarse y formar una familia durante una vigilia de oración realizada en Montevideo, Uruguay. En su segundo día de gira por Sudamérica, el pontífice alentó a apostar por el matrimonio y no tener miedo al compromiso para toda la vida.

El mensaje en el Estadio Centenario

“Jóvenes, atrévanse a dar el paso de casarse y formar una familia. No tengan miedo del ‘para siempre’”, expresó León XIV durante el encuentro celebrado en el histórico Estadio Centenario de la capital uruguaya.

La vigilia reunió a unos 70.000 fieles y contó con la participación del arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla. Durante su discurso ante el pontífice, el religioso destacó la presencia del papa en el país y afirmó que “tener al papa entre nosotros es un golazo”.

La gira por Sudamérica

León XIV llegó a Uruguay el viernes, en el inicio de un viaje que también lo llevará a Argentina y Perú. Su llamado a formar una familia se produjo en una región que ha experimentado un fuerte descenso en las tasas de natalidad.