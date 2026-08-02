El papa León XIV expresó este domingo su preocupación por la crisis migratoria que atraviesa Ceuta, luego del ingreso masivo de miles de personas desde Marruecos hacia el enclave español ubicado en el norte de África. En su primer pronunciamiento sobre la situación, reclamó encontrar “soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”.

Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice manifestó: “Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”.

La crisis se desató luego de que decenas de miles de personas intentaran ingresar a Ceuta desde Marruecos, en su mayoría a nado. Según la información difundida sobre el episodio, 71 migrantes murieron durante el masivo cruce, que además estuvo acompañado por violentos incidentes en la frontera.

La preocupación por el drama migratorio se convirtió en uno de los ejes del pontificado de León XIV. El Papa sostiene una postura centrada en la dignidad humana y ya había abordado la problemática durante su reciente viaje a España, realizado en junio, cuando visitó las islas Canarias y mantuvo encuentros con migrantes y organizaciones humanitarias.

La situación en Ceuta también volvió a instalar el debate sobre la política migratoria y el control de las fronteras dentro de la Unión Europea. La mayoría de los migrantes que ingresaron al enclave regresaron posteriormente a Marruecos. Según cálculos policiales citados en la información oficial, fueron alrededor de 73.500 las personas que retornaron al país africano.

Ante la gravedad del escenario, los ministros de Interior de los países miembros de la Unión Europea tienen previsto mantener una reunión de urgencia el próximo martes para analizar la crisis y sus consecuencias.

Mientras tanto, España reforzó los controles en la zona fronteriza. Las autoridades instalaron una barrera de contención de 500 metros de extensión en la frontera marítima entre Ceuta y Marruecos, acompañada por una línea de boyas y un corredor destinado al desplazamiento de embarcaciones de patrulla.

La medida se implementó luego de una resolución del Tribunal Supremo español del 8 de julio, que estableció que las devoluciones no pueden aplicarse a quienes ingresan a nado cuando no existen elementos físicos de contención que impidan su acceso al territorio nacional.

En medio de este escenario, grupos de migrantes que llegaron exhaustos hasta la playa urbana del Tarajal fueron interceptados por soldados españoles y escoltados nuevamente hacia la frontera.

El pronunciamiento de León XIV se produjo mientras las autoridades europeas buscan respuestas frente a una crisis que combina migración, seguridad fronteriza y una creciente emergencia humanitaria, con decenas de víctimas y miles de personas involucradas.