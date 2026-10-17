El papa León XIV podría reaparecer públicamente este domingo 18 de octubre para encabezar el tradicional rezo del Ángelus desde el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado tras una cirugía por cáncer de pulmón. El Vaticano avanza con los preparativos para una posible transmisión, aunque la participación del pontífice dependerá de su evolución y de las indicaciones de los médicos.

La posibilidad de su regreso genera expectativa entre los fieles, luego de que la Santa Sede confirmara una mejoría constante en su estado de salud. El Papa, de 71 años, fue operado el martes 13 de octubre para extirparle un tumor maligno del pulmón derecho y desde entonces permanece bajo seguimiento médico.

Durante las últimas horas, trabajadores del área de comunicación del Vaticano fueron vistos instalando cables y equipos técnicos en el Hospital Gemelli, lo que alimentó las expectativas de una transmisión desde el centro de salud.

El Vaticano confirmó una mejoría en la salud del Papa

Este viernes 16 de octubre, la Santa Sede difundió un nuevo informe sobre la evolución del pontífice, en el que destacó que los últimos análisis de sangre y radiografías de tórax mostraron resultados favorables.

Los especialistas indicaron que la recuperación avanza dentro de los parámetros esperados y que León XIV recuperó la autonomía para realizar sus actividades cotidianas. Además, continúa con sesiones de fisioterapia respiratoria para fortalecer su recuperación después de la intervención.

Como parte de su evolución, el Papa celebró una misa en un espacio acondicionado del décimo piso del Hospital Gemelli. De la ceremonia participaron médicos, enfermeros, trabajadores del establecimiento e integrantes de la Gendarmería Vaticana.

Durante la celebración, el pontífice agradeció especialmente al personal sanitario por la atención recibida desde su internación y destacó el trabajo cotidiano de quienes acompañan a los pacientes.

Cómo será la posible reaparición del papa León XIV

El Vaticano trabaja en la posibilidad de que León XIV participe del Ángelus de este domingo mediante una transmisión desde el hospital.

La oración se realiza habitualmente al mediodía de Italia, por lo que, de concretarse en ese horario, podría seguirse desde Argentina a las 7 de la mañana.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la participación todavía está condicionada a la evolución clínica del pontífice y a la evaluación del equipo médico.

De concretarse, sería una de sus primeras apariciones públicas desde la intervención quirúrgica y marcaría un nuevo avance en su proceso de recuperación.

Qué pasará con el viaje del Papa a la Argentina

Mientras continúa su recuperación, también crece la expectativa por el viaje que León XIV tiene previsto realizar a Sudamérica durante noviembre, con visitas a Argentina, Uruguay y Perú.

Aunque la gira sigue contemplada en la agenda del Vaticano, su realización dependerá del estado de salud del pontífice y de los resultados de los estudios posteriores a la operación.

Por el momento, la Santa Sede mantiene la cautela sobre los compromisos internacionales y prioriza la recuperación del Papa. Los próximos controles médicos serán determinantes para conocer cuándo podrá retomar plenamente sus actividades.