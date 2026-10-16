El papa León XIV reapareció en público tras su intervención quirúrgica

El papa León XIV celebró este viernes 16 de octubre una misa en la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado. Los últimos análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una mejora constante de su estado general, mientras continúa con las sesiones de fisioterapia respiratoria.

La celebración litúrgica comenzó al mediodía en una sala acondicionada del centro médico y contó con la presencia de personal médico y de enfermería que se encontraba fuera de servicio, además de integrantes del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante la homilía, el Pontífice agradeció a los médicos, enfermeros y auxiliares por la labor que realizan diariamente en el cuidado de los pacientes. También expresó su reconocimiento por la atención que recibió y que continúa recibiendo durante su internación.

Evolución favorable del estado de salud

De acuerdo con el parte difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los estudios médicos realizados durante la mañana confirmaron la evolución favorable del estado general de León XIV.

El seguimiento clínico incluye análisis de sangre y una radiografía de tórax, cuyos resultados reflejaron una mejora sostenida. Además, el Papa continúa con las sesiones de fisioterapia respiratoria como parte del proceso de recuperación.

El informe médico también señaló que la evolución postoperatoria le permite realizar las actividades cotidianas habituales con total autonomía, un indicador favorable dentro de su recuperación.

La celebración de la misa ante trabajadores del Policlínico Gemelli fue uno de los momentos destacados de la jornada. En ese encuentro, León XIV puso el foco en la tarea de quienes acompañan a los enfermos y atienden su fragilidad, al tiempo que agradeció especialmente los cuidados recibidos durante su estancia en el hospital.