El papa León XIV realizó este domingo su primera aparición pública después de la operación por un adenocarcinoma pulmonar y dio una nueva señal favorable de cara al viaje apostólico que tiene previsto realizar por Argentina en noviembre. Ante unos 15.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, anunció que retomará gradualmente sus actividades.

El pontífice apareció en la ventana del Palacio Apostólico, sonrió y habló con claridad luego de haber recibido el alta del Policlínico Gemelli el sábado. La imagen generó expectativa por la gira sudamericana que comenzará el 6 de noviembre y que contempla su paso por Argentina entre el 8 y el 11.

Su evolución también recibió una evaluación favorable de los médicos. El cirujano Stefano Margaritora, quien encabezó la intervención, señaló que actualmente no existen impedimentos clínicos para que León XIV realice el viaje previsto por Uruguay, Argentina y Perú.

Pese a las señales positivas, el Vaticano mantiene una agenda reducida durante los próximos días mientras continúa la recuperación. La Santa Sede todavía deberá evaluar su evolución antes de ratificar definitivamente el ritmo de las actividades programadas.

La primera aparición después de la cirugía

León XIV había sido operado el martes 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho. El análisis realizado durante el procedimiento confirmó que el pequeño nódulo detectado previamente correspondía a un adenocarcinoma pulmonar.

La intervención duró alrededor de 90 minutos y terminó sin complicaciones. Después de varios días de internación y seguimiento médico, el Papa recibió el alta y regresó al Vaticano.

Este domingo volvió a dirigirse directamente a los fieles y agradeció las oraciones recibidas durante su internación. También adelantó que retomará sus responsabilidades de manera progresiva.

Crece la expectativa por Argentina

La recuperación es seguida especialmente desde Argentina, donde continúan los preparativos para recibir al pontífice. La agenda anunciada contempla actividades en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El programa oficial permanece vigente y, por ahora, no se anunciaron modificaciones. La visita argentina forma parte de una gira que incluye Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

En los últimos días, desde el entorno médico del Papa señalaron que su recuperación avanza favorablemente y que podría completar ese proceso en alrededor de 10 días. Mientras tanto, las autoridades eclesiásticas y gubernamentales argentinas mantienen la planificación del viaje.

La reaparición de este domingo se convirtió así en una de las señales más importantes desde la cirugía. Con menos de un mes para su llegada prevista al país, la evolución de León XIV continuará siendo determinante para confirmar definitivamente el desarrollo de la gira.