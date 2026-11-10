En el marco de su visita oficial a la provincia de Córdoba, el Papa León XIV mantuvo un encuentro privado con veinte personas seleccionadas por la Vicaría de los Pobres tras celebrar una multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Entre las convocadas estuvo Alba Camargo, víctima de la dictadura militar, hija y sobrina de desaparecidos y miembro de la querella que investiga los enterramientos clandestinos en el excentro clandestino de detención La Perla.

Durante el diálogo tras el altar, Camargo le solicitó al pontífice ayuda en las tareas de búsqueda que se desarrollan en el terreno y le entregó una carpeta detallada junto a una carta de la familia de Sonia Torres, emblemática presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba.

Camargo, quien a los trece años sufrió el secuestro de sus padres —Armando Arnulfo Camargo y Marta Alicia Bertola— y de sus tíos —Susana Beatriz Bertola y Juan Carlos Berastegui— antes de ser recluida durante seis meses en la cárcel del Buen Pastor, abordó al pontífice expresándole: "Soy miembro de una querella que busca los huesos de los desaparecidos de aquí de Córdoba. Ayúdenos por favor. Nosotros buscamos a nuestros desaparecidos, que están acá cerca".

Los familiares del grupo de las víctimas fueron conducidos en su momento a La Perla, predio por el que se calcula pasaron entre 2.200 y 2.500 personas y que se sitúa a menos de 20 kilómetros de la planta aeronáutica donde el Papa convocó a construir una "patria fraterna y solidaria".

La causa judicial, que tramita en el juzgado federal de Hugo Vaca Narvaja y es impulsada por el colectivo de familiares desde abril del año pasado, registra avances concretos en la zona aledaña conocida como La Loma del Torito.

Allí, trabajos de excavación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), apoyados por especialistas de la Universidad Nacional de Río Cuarto como el geólogo Guillermo Sagripanti, permitieron hallar desde marzo restos pertenecientes a 38 personas desaparecidas, así como fragmentos óseos dispersos afines a los operativos de remoción de restos previos a la inspección de la CIDH en 1979.

Entre los hallazgos figura la medalla perteneciente a Jorge Omar Cazorla, asesinado en las proximidades de FAdeA mientras intentaba escapar antes de ingresar al centro clandestino, motivo por el cual Camargo valoró con satisfacción el gesto de atención del pontífice al sostenerle la mano y receptar la documentación entregada.