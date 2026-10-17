El papa León XIV recibirá el alta este sábado tras la operación de pulmón

El papa León XIV, el doctor Luigi Carbone, el profesor Stefano Margaritora, el doctor Matthew Triplette, el cardenal Pietro Parolin y la presidenta Keiko Fujimori son los protagonistas de la jornada médica en Roma. El pontífice abandonará este sábado a primera hora de la tarde el Hospital Gemelli tras recuperarse de una cirugía por adenocarcinoma pulmonar. La oficina de prensa del Vaticano confirmó la noticia basándose en el último informe de los profesionales de la salud.

"Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta", indica la comunicación del equipo médico difundida por la Santa Sede. Tras 4 días de internación, el obispo de Roma regresará a su residencia oficial y este domingo rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales ante la multitud.

Las imágenes difundidas mostraron al pontífice de pie mientras oficiaba misa en una capilla improvisada dentro del centro de salud. Los estudios de laboratorio e imágenes confirmaron una mejora sostenida en su estado general, según firmaron el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora. La rápida evolución posoperatoria le permite realizar sus tareas diarias con total independencia física.

El Santo Padre retomó sus obligaciones desde la habitación médica donde se reunió con su jefe de gabinete y realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria. El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar requirió una intervención del martes 13 de octubre donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La cirugía videoasistida duró un total de 3 horas de trabajo en el quirófano.

Los médicos especialistas esperan los resultados de estudios genéticos para determinar si el cáncer se diseminó a otras zonas del cuerpo. "Los resultados son bastante buenos, con una supervivencia libre de enfermedad a 5 años superior al 80% en los estadios más tempranos del cáncer de pulmón de células no pequeñas", indicó el doctor Matthew Triplette a los medios.

El viaje a América Latina programado del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú depende de su evolución. "Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar", afirmó el cardenal Pietro Parolin sobre la gira que incluye un itinerario extenso por 10 ciudades.

La presidenta Keiko Fujimori señaló que la recuperación de la autoridad eclesiástica podría demorar más de lo esperado antes de su llegada a Perú. Parolin aclaró que la salud de la máxima autoridad de 71 años evoluciona de forma favorable aunque requerirá seguimiento. "La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué digan los médicos. Y en función de todos esos factores, el Papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado", declaró el funcionario.