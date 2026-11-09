El papa León XIV respaldó de forma contundente la tarea de las organizaciones gremiales al definir que "los sindicatos son indispensables cuando resisten la mercantilización de la fuerza de trabajo", a la vez que lanzó severas críticas elípticas a las políticas del Gobierno nacional.

Durante un histórico Encuentro con el Mundo del Trabajo celebrado en la sede de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), el Pontífice se plantó ante un auditorio colmado por más de mil dirigentes de la CGT, las CTA, movimientos sociales y las cámaras empresarias más poderosas del país para exigir una justa distribución del ingreso.

La advertencia contra la deshumanización y el desempleo

En un discurso de poco más de media hora, el Santo Padre abordó de forma minuciosa la crisis laboral actual y el impacto precarizador de las nuevas tecnologías. Tras recibir un poncho como símbolo del trabajo argentino y un documento crítico de la CGT en boca de la delegada Sabrina Sapone, el Papa defendió los límites de la propiedad privada y recordó que los recursos económicos están grabados por el "destino universal de los bienes".

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social. Cuando el beneficio económico se absolutiza, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado”, sentenció firmemente el líder de la Iglesia Católica.

De manera minuciosa y con críticas más o menos elípticas a las políticas del gobierno, reivindicó la búsqueda de un consenso social basado en la solidaridad y la fraternidad alrededor de las cuales estructuró su discurso junto con el reclamo de velar por la dignidad del trabajador.

Para el Papa los recursos naturales y económicos resultan un don de Dios destinados a “toda la humanidad”. De allí disparó contra la avaricia y el egoísmo y reivindicó la centralidad de un concepto que atribuye a la doctrina social de la iglesia y consiste en “reconocer el destino universal de los bienes” en lo que hace al usufructo de los recursos de parte de toda la humanidad y no apenas de un sector privilegiado. El pontífice instó a los presentes a reflexionar “incluso en la estructura del trabajo”.

La profundidad y proyección del concepto sobre el uso y la propiedad de los recursos obligó al pontífice a moderarse y aclarar que “la iglesia defiende la propiedad privada” pero con los límites que implica la solidaridad y la concordia. Allí advirtió que “cuando la empresa se deshumaniza, deviene en una estructura de pecado”.

A la vez disparó contra el gobierno advirtiendo que “privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”. Por eso, advirtió que “es insustituible el compromiso de las autoridades públicas en políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social”.

Techo, tierra y trabajo

Por eso, también ratificó el derecho al trabajo de todos y todas y recogió la consigna de “techo tierra y trabajo” como valores universales y derechos elementales que deben ser garantizados por el poder político aunque, destacó, “los movimientos populares y los trabajadores informales no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitaria”.

A la vez, retomó uno de los temas que lo preocupan en particular a escala global, el impacto de la Inteligencia Artificial y las grandes corporaciones tecnológicas en la vida de las personas y en particular sobre el mundo del trabajo. León XIV señaló que “allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”.

Es que, precisó, “el algoritmo no puede sustituir el esfuerzo humano” y son “los poderes públicos deben velar para que esto no suceda”, porque, “la técnica debe ser supeditada a la ética” puntualizó.

En un discurso que tuvo un claro sesgo en favor de los trabajadores y los sectores más vulnerables y que bramó por políticas de distribución del ingreso, el pontífice reivindicó a los sindicatos como una “organización indispensable cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”.

A la vez opinó que “para mantener esta autoridad moral, el sindicalismo debe mirar a las periferias existenciales tendiendo puentes a los trabajadores precarizados, informales y excluidos tomando en cuenta las profundas transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo”.