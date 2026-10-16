El papa León XIV retomó algunas actividades tras su operación

El papa León XIV continúa recuperándose favorablemente después de la operación a la que fue sometido por un cáncer de pulmón. Este jueves 15 de octubre, el Vaticano informó que el pontífice, de 71 años, pasó una buena noche en el hospital Gemelli de Roma, se levantó, desayunó y retomó algunas de sus actividades habituales. Además, los últimos controles médicos arrojaron resultados normales.

La Santa Sede confirmó que una radiografía de tórax mostró una evolución positiva del pulmón intervenido. El procedimiento quirúrgico se realizó el martes 13 de octubre, cuando los especialistas le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, uno de los tipos más frecuentes de cáncer pulmonar.

El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, explicó que las revisiones de rutina no detectaron complicaciones y que el estado general del Papa continúa mejorando. También destacó que el pontífice comenzó a recuperar progresivamente su autonomía.

Durante la jornada, León XIV mantuvo una reunión con Paolo Rudelli, sustituto de la Secretaría de Estado, y participó de una celebración religiosa en la décima planta del hospital, donde permanece bajo observación.

Qué revelaron los últimos estudios médicos del Papa

El informe difundido por el Vaticano confirmó que la recuperación posoperatoria avanza dentro de los parámetros esperados. Los análisis de sangre y las radiografías realizadas durante las últimas horas mostraron valores normales para una intervención de estas características.

Además, el pontífice comenzó con sesiones de fisioterapia respiratoria y ejercicios de movilidad para favorecer su recuperación. Los médicos señalaron que ya puede caminar por su habitación y realizar distintas actividades cotidianas sin asistencia permanente.

La cirugía fue realizada mediante una técnica videoasistida, que permitió retirar la parte afectada del pulmón. Según los informes oficiales, el procedimiento se completó exitosamente y sin complicaciones.

Cuándo podría recibir el alta y qué pasará con su agenda

Pese a la evolución favorable, el papa León XIV continuará internado en el hospital Gemelli durante los próximos días. Los médicos estiman que necesitará aproximadamente una semana de hospitalización, aunque el alta dependerá de los resultados de los controles.

Por este motivo, el Vaticano suspendió sus compromisos públicos hasta el martes 20 de octubre, con el objetivo de garantizar que pueda completar la primera etapa de recuperación.

Uno de los aspectos que todavía deberán determinar los especialistas es si necesitará tratamientos adicionales contra el cáncer. Para ello, se encuentran pendientes los resultados de los estudios realizados sobre los tejidos y ganglios linfáticos extraídos durante la operación.

Mientras tanto, permanece la expectativa sobre el viaje que el pontífice tiene previsto realizar a Sudamérica durante noviembre, que contempla una visita a Argentina, Uruguay y Perú. Por ahora, el Vaticano no anunció modificaciones oficiales en ese itinerario.

La evolución médica de León XIV continúa siendo seguida de cerca por la comunidad católica internacional, mientras los profesionales mantienen los controles para determinar los próximos pasos de su tratamiento.