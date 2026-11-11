El papa León XIV se despidió de la Argentina con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, luego de su visita al país. A través de un posteo, agradeció el cariño con el que fue recibido, recordó al papa Francisco y dejó una frase especial sobre el vínculo que construyó con los argentinos.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, escribió el Pontífice.

Sin embargo, una de las expresiones que más llamó la atención de su publicación fue la referencia a los dos Papas vinculados con el país. “Por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, expresó León XIV.

La frase fue una referencia directa a Francisco, nacido en Buenos Aires, y al vínculo afectivo que el actual Pontífice manifestó haber construido con la Argentina durante su visita.



El mensaje de León XIV para los argentinos

En el tramo final de su publicación, el Papa también convocó a mantener la unión en la fe y a continuar rezando unos por otros. “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, señaló, en alusión a la patrona de la Argentina.

Finalmente, cerró su despedida con una expresión de cariño hacia el país: “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”.

El mensaje, acompañado por el hashtag #ViajeApostólico, marcó el cierre de su visita y dejó un reconocimiento especial a los argentinos, a quienes aseguró haberse sentido cercano durante su estadía.