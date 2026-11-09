En su segundo día en Argentina, el papa León XIV se conmovió profundamente al escuchar los crudos y emotivos testimonios de Marta y Norma, dos residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, durante su histórica visita a este hogar que alberga a 415 personas con discapacidad.

El encuentro, cargado de una fuerte sensibilidad social, visibilizó las historias de superación y arraigo de los internos en una institución que se ha transformado en un emblema de resistencia civil ante el actual contexto de ajuste económico en el país.

La primera en contar su historia fue Marta Griselda Torres, quien nació con una parálisis cerebral que le impide caminar y ver, y que llegó al Cottolengo luego de que su madre la abandonara un día antes de su cumpleaños.

“El Cottolengo fue un faro de luz que iluminó mi vida”, contó la mujer. “Se fue de mi casa y no volvió más. Mi papá y mis hermanos se hicieron cargo de mí. Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, internaciones, operaciones y numerosos tratamientos. Durante largos años recorrí muchos lugares con el fin de buscar un lugar donde vivir”, relató.

Y añadió: “Pero esos lugares eran transitorios. Y no eran adecuados para mí. Porque necesitaba un lugar donde vivir. Hasta que llegué al cottolengo. El Cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida. No sólo un lugar para vivir. Un lugar donde fui recibida, alojada y querida”.

“Me ayudaron a no sentirme rechazada. Porque de tanto andar y no encontrar nada, me sentía rechazada. Pero acá me siento tan feliz. También conocí profundamente a Dios a través de las personas que me acompañaron”, expresó con toda emoción.

Luego, hizo referencia a un libro que, desde el comienzo de su diálogo, tuvo apoyado sobre su regazo: “Como durante mucho tiempo yo quería ayudar y no sabía cómo hacerlo, escribí este libro. Porque deseo que mi historia sea conocida, escuchada. Porque quiero hacer el bien. Quiero que pueda servir a otras personas que viven en mi misma situación que no se sientan solas”.

Luego, cerró: “Hoy le entrego este libro que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho y que usted también pueda ayudar a otras personas. Se lo entregó como agradecimiento a Dios, por haberme regalado tantas cosas. Muchas cruces, sí. Pero muchos regalos. Y a usted, santo padre, por poner la mirada ante nosotros”.

Minutos después, tras una intervención en la que Abel Pintos junto a un grupo de personas del Cottolengo interpretaron su clásica canción La llave, habló Norma Liliana Donato, una señora de 57 años, que hace 44 que vive en el centro, y que padece artritis reumatoidea.

“Acá me aceptan como soy. Mi mamá falleció en un parto y mi hermanito también. No tengo recuerdos. Lo único que conservo es una foto que compartimos todos mis hermanos. Siempre sentí un gran vacío. Viví un tiempo con mi papá hasta que se volvió a casar. Cuando él se casa, deciden internar a mis hermanos en colegios de curas y monjas. Yo me quedé en la casa porque era chiquita”, comenzó.

Luego, siguió con su historia: “Pero sentía que no pertenecía ahí. Hasta que me atacó la enfermedad, artritis reumatoidea. Ahí empezó a ir de hospital en hospital. Me internaban, mejoraba, me iba a mi casa, a institutos. Rotaba de hospital en hospital hasta que encontré el Cottolengo”.

“Vinimos a conocernos y me dejaron. Yo estaba con rencor. Porque sentía que me habían desechado. Me sentía así. Porque no entendía por qué me pasaba a mí. Estaba enojada con todo el mundo. Contestaba mal a todos los que me atendían. No quería mi enfermedad”, relató.

Luego, dijo, con el tiempo la situación fue cambiando: “Y con el tiempo comprendí que el Cotolengo era lo que necesitaba. Porque acá mis amigos, mis hermanos, me quieren por lo que soy, no por lo que hubiera sido”.

“Me aceptan como soy, vienen, me abrazan, me besan y están conmigo si estoy triste. Es como que encontré una gran familia. Y ahora, hoy en día, puedo decir que mi corazón está completo. Que ese vacío que sentía se completó. Entonces una segunda familia”, concluyó.