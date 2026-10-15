El papa León XIV evoluciona favorablemente después de la operación por un cáncer de pulmón y pasó una buena noche en el hospital Gemelli de Roma, según el último informe difundido por el Vaticano este jueves 15 de octubre. El pontífice se levantó, desayunó y continúa con las actividades previstas para su recuperación posoperatoria, sin que se hayan informado complicaciones.

El Santo Padre, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente el martes para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde los estudios habían detectado un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar. La cirugía se realizó mediante una técnica videoasistida y concluyó con éxito.

Qué dice el último informe médico del Papa

Los controles realizados después de la intervención arrojaron resultados dentro de los parámetros normales para este tipo de cirugía. Además, una radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado, de acuerdo con la información médica difundida por la Santa Sede.

León XIV comenzó a caminar y a realizar ejercicios de fisioterapia respiratoria, dos pasos importantes dentro del proceso de recuperación. También mantiene su autonomía para las actividades cotidianas.

Durante la jornada del miércoles, el pontífice concelebró una misa con otros sacerdotes en una capilla acondicionada en el décimo piso del hospital, donde permanece internado y bajo seguimiento de los profesionales médicos.

Cuánto tiempo seguirá internado León XIV

La previsión inicial es que el Papa permanezca hospitalizado alrededor de una semana. Mientras continúa su recuperación, el Vaticano suspendió sus compromisos oficiales hasta el martes 20 de octubre.

Todavía resta conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos extraídos durante la operación. Estos estudios permitirán a los especialistas evaluar con mayor precisión el cuadro clínico y determinar si será necesario indicar algún tratamiento adicional.

Por el momento, no se comunicaron nuevas terapias ni se informó una fecha definitiva para conocer los resultados pendientes.

La expectativa por su viaje a la Argentina

La recuperación del pontífice también mantiene la atención puesta en su prevista visita a Sudamérica en noviembre, que incluye a la Argentina, Uruguay y Perú.

Hasta este jueves, el Vaticano no había anunciado cambios en el itinerario previsto para los días 6 al 17 de noviembre. Sin embargo, la evolución médica y las indicaciones de los especialistas serán determinantes para establecer si León XIV podrá cumplir con la agenda internacional.

Por ahora, el parte médico ofrece señales alentadoras, aunque la prioridad continúa siendo su recuperación después de la intervención.