El papa León XIV y el presidente Javier Milei finalizaron este domingo su reunión en Casa Rosada, en el marco de la visita oficial del Pontífice a la Argentina. El encuentro se desarrolló luego de la llegada del jefe de la Iglesia Católica a Buenos Aires, como parte de su gira por Sudamérica.

León XIV arribó a la capital argentina a las 16.33, donde fue recibido en una ceremonia de bienvenida. Posteriormente, se trasladó a la sede del Gobierno nacional para mantener el encuentro con Milei.

La agenda del Papa continuará en Plaza de Mayo, donde el jefe de Gobierno porteño le entregará la llave de la Ciudad. Luego, el Pontífice encabezará una reunión con gobernadores, diplomáticos y autoridades en el Palacio Libertad.

Una visita de cuatro días

La visita de León XIV a la Argentina se extenderá durante cuatro días e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El recorrido contempla encuentros institucionales y actividades vinculadas a su misión pastoral.

Antes de arribar al país, el Papa estuvo en Uruguay. Allí celebró una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, ubicado en Florida.

Durante la celebración religiosa, el Pontífice expresó: “Hay que ponerse en camino”, en un mensaje que marcó el cierre de su etapa en territorio uruguayo antes de continuar su gira sudamericana.

La llegada de León XIV representa una visita de relevancia para la agenda institucional y religiosa argentina, con actividades que se desarrollarán durante los próximos días en distintos puntos del país.