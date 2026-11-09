El papa León XIV tendrá este lunes un encuentro dedicado al diálogo entre religiones. A las 17.30, el Pontífice llegará al Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería argentina, para reunirse con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas.

La actividad tiene un objetivo que excede el protocolo: promover la convivencia, el respeto por las diferencias y la posibilidad de trabajar en conjunto frente a los desafíos sociales. La convocatoria reunirá a representantes de distintas confesiones cristianas y de otras religiones presentes en el país.

Argentina cuenta con una tradición de diálogo entre comunidades religiosas, construida a partir de su diversidad cultural y migratoria. En ese contexto, el encuentro buscará fortalecer los vínculos y transmitir que las diferencias de creencias no tienen por qué convertirse en obstáculos para la convivencia.

La elección del Palacio San Martín también tiene un valor institucional. El edificio, ubicado frente a la Plaza San Martín, es la sede ceremonial de la Cancillería y un espacio destinado a recibir a jefes de Estado, representantes diplomáticos y autoridades internacionales. Su historia está ligada a la vida política y diplomática del país.

La reunión será una de las actividades de la tarde del lunes y estará atravesada por dos conceptos centrales: fraternidad y diálogo. La expectativa de los organizadores es que el mensaje del Papa impulse a las comunidades a sostener la cooperación y el reconocimiento mutuo.

En una agenda que también incluye una visita a personas con discapacidad y un encuentro con representantes del mundo del trabajo, la reunión interreligiosa amplía el mensaje social de la jornada: construir una sociedad en la que las diferencias puedan convivir y convertirse en una oportunidad de encuentro.