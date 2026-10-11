El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar antes de viajar a Argentina

El papa León XIV será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado durante controles médicos recientes. El procedimiento se realizará en los primeros días de la próxima semana y, según informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, la hospitalización se extenderá durante aproximadamente siete días.

El anuncio fue realizado por el propio pontífice, de 71 años, al término del rezo del Ángelus de este domingo. Según explicó, los médicos recomendaron la operación después de identificar la lesión en una fase muy inicial. León XIV aceptó la indicación del equipo médico para avanzar con la extracción.

La intervención se desarrollaría en el hospital Gemelli de Roma, centro médico al que los pontífices pueden recurrir para recibir atención especializada. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron detalles técnicos sobre la cirugía, como la técnica que utilizarán los especialistas, el tamaño del nódulo o el tiempo estimado de recuperación posterior al alta.

La detección temprana de la lesión fue uno de los aspectos destacados en el anuncio. No obstante, la información oficial disponible no permite establecer la naturaleza del nódulo ni confirmar un diagnóstico oncológico. Por ahora, el Vaticano comunicó la recomendación médica de extirparlo y el período de internación previsto.

Cómo será la intervención quirúrgica

El procedimiento tendrá como objetivo retirar el nódulo pulmonar identificado durante los estudios médicos. La decisión fue tomada por recomendación de los profesionales que atienden al papa, aunque la Santa Sede no precisó si se realizará mediante una técnica mínimamente invasiva o si será necesaria una intervención de mayor alcance.

Tampoco se informaron posibles complicaciones ni restricciones específicas para la actividad del pontífice después de la operación. La previsión de una semana de hospitalización constituye, por ahora, el principal dato oficial sobre el período inmediato posterior a la cirugía.

La evolución clínica durante esos días será determinante para conocer cuándo podrá retomar sus actividades habituales y si necesitará modificar sus compromisos públicos e internacionales.

¿La operación puede afectar el viaje del papa a Argentina?

La intervención se realizará a menos de un mes de la gira latinoamericana que León XIV tiene programada entre el 6 y el 17 de noviembre. El itinerario contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, en lo que será su primer viaje apostólico a la región desde que asumió el pontificado en mayo de 2025.

De acuerdo con la información difundida este domingo, la Santa Sede no anunció modificaciones en la agenda como consecuencia de la operación. Por lo tanto, la visita a la Argentina continúa prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque su realización dependerá también de la evolución del pontífice y de las indicaciones médicas durante la recuperación.

Durante su estadía en el país, León XIV tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei, visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrar una misa en el Monumento de los Españoles. La agenda también incluye un encuentro con trabajadores en la Universidad Católica Argentina, una celebración religiosa en Córdoba y una visita a Luján antes de continuar su viaje hacia Perú.

La cercanía entre la operación y el inicio de la gira mantiene la atención sobre el estado de salud del pontífice. Sin embargo, hasta que el Vaticano comunique una eventual modificación, el cronograma oficial permanece vigente.

Tras la etapa argentina, León XIV tiene previsto viajar a Perú, donde permanecerá hasta el 17 de noviembre. El recorrido incluye Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, con actividades pastorales e institucionales.

La evolución después de la cirugía será clave para determinar si el papa podrá cumplir con el extenso itinerario internacional. Por el momento, la información oficial se limita a la intervención programada, la detección temprana del nódulo y la hospitalización estimada en una semana.