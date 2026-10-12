El papa León XIV será operado este martes por un nódulo en el pulmón

El papa León XIV será hospitalizado este martes al mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma, donde será operado para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La información fue confirmada por la oficina de prensa del Vaticano, que había anticipado que la intervención se realizaría durante los primeros días de esta semana.

La operación se llevará a cabo luego de que el propio Pontífice, de 71 años, comunicara el hallazgo el domingo, durante su oración del mediodía en la plaza de San Pedro. En esa oportunidad, señaló que seguiría las recomendaciones de sus médicos para extirpar el nódulo en los próximos días.

Desde el Vaticano estimaron que el proceso de recuperación demandará aproximadamente una semana. Por el momento, no se difundieron mayores detalles sobre las características de la lesión ni sobre los resultados de los estudios médicos.

Una jornada con actividades habituales

A pocas horas de la intervención, León XIV mantuvo este lunes su agenda habitual en el Vaticano. Participó de reuniones privadas, audiencias y actividades institucionales, sin restricciones aparentes en sus compromisos públicos.

Entre sus actividades, recibió a integrantes del Circolo San Pietro, una organización benéfica con sede en Roma, quienes le entregaron una donación. Durante el encuentro, el Papa habló con voz firme y clara, destacó el trabajo y el compromiso de la entidad y recibió el aplauso de los presentes.

Además, presidió seis audiencias privadas, entre ellas una con el arzobispo Timothy Broglio, jefe de los capellanes militares de Estados Unidos. También realizó tres nombramientos y difundió una carta dirigida al decano saliente del Colegio de Cardenales, en la que agradeció los servicios prestados.

La oficina de prensa del Vaticano aclaró que no hubo una circunstancia particular que motivara la realización de los estudios médicos y rechazó versiones de medios italianos que vinculaban los controles con una supuesta inflamación.

Qué se sabe sobre el nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es una pequeña área anormal de tejido que generalmente mide menos de tres centímetros y que puede detectarse mediante estudios de diagnóstico por imágenes, como una tomografía computarizada.

Estas lesiones pueden tener causas benignas o malignas. Su presencia no implica necesariamente un diagnóstico de cáncer, ya que también pueden estar relacionadas con infecciones, inflamaciones u otras afecciones.

En determinados casos, los médicos recomiendan extirpar el nódulo para analizarlo y establecer su naturaleza. La información difundida hasta el momento no permite determinar el origen de la lesión detectada en el Papa.

De acuerdo con especialistas citados por la agencia Associated Press (AP), si el nódulo resultara canceroso, su detección y extirpación en una etapa temprana podrían favorecer el pronóstico. Sin embargo, todavía no se informó un diagnóstico definitivo.

La primera intervención médica importante de su pontificado

La operación representa el primer episodio de salud de relevancia pública durante los 17 meses de pontificado de León XIV. El anuncio también llamó la atención por la decisión del propio Papa de comunicar la situación directamente ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

La difusión de información sobre la salud de los pontífices fue históricamente limitada. Durante su papado, Francisco había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud y sus fragilidades físicas, aunque los detalles médicos continuaron bajo control del Vaticano.

León XIV, por su parte, mantuvo sus compromisos habituales mientras se prepara para la intervención quirúrgica. Por ahora, la Santa Sede prevé un período de recuperación de aproximadamente siete días, aunque no se precisaron detalles sobre cuándo retomará plenamente su agenda pública.