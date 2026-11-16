El papa León XIV protagonizó una particular escena durante su visita pastoral a Perú que rápidamente llamó la atención en las redes sociales. El pontífice ingresó a la cabina de pilotaje de un helicóptero militar y compartió parte del recorrido con los pilotos de la Fuerza Aérea del Perú.

El episodio ocurrió el sábado 14 de noviembre, durante el traslado desde Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca. Para realizar el viaje, el Papa abordó un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea peruana.

Las imágenes muestran al Santo Padre con protectores auditivos, mientras observa el paisaje desde la aeronave y conversa con los integrantes de la tripulación. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando se acercó a la cabina de mando, saludó a los pilotos y pudo observar de cerca los controles del helicóptero.

El vuelo tuvo una duración aproximada de 40 a 45 minutos y se desarrolló sin inconvenientes.

El mensaje de la Fuerza Aérea de Perú

La propia Fuerza Aérea del Perú compartió el registro audiovisual en sus redes sociales y destacó el encuentro entre el pontífice y los dos pilotos que estuvieron a cargo del traslado.

"En la cabina de nuestro helicóptero, el Papa León XIV compartió momentos muy especiales con los dos pilotos de la Fuerza Aérea del Perú que lo trasladaron hacia Santa Cruz", expresaron desde la institución.

Además, resaltaron los gestos de cercanía y las sonrisas del Papa durante el recorrido, y calificaron la experiencia como un recuerdo imborrable para la tripulación.

Por qué el Papa viajó en un helicóptero militar

El traslado formó parte de la agenda pastoral de León XIV en el norte de Perú. El pontífice viajó hasta Santa Cruz de Succhabamba para encabezar una misa multitudinaria con fieles de la región de Cajamarca.

La localidad tiene un significado especial para el Papa debido a su vínculo con la zona durante su etapa como obispo de Chiclayo.

Después de la celebración religiosa, regresó en la misma aeronave a Chiclayo para continuar con las actividades previstas durante su visita.