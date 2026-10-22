El papa León XIV volvió a referirse a su próxima visita a la Argentina y respondió “allá vamos” cuando un argentino lo saludó durante una audiencia pública en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. La breve frase generó repercusiones entre los fieles y renovó las expectativas por la llegada del pontífice, prevista para noviembre.

El viaje apostólico a la Argentina ya había sido confirmado oficialmente por la Santa Sede y el Gobierno nacional. Según el cronograma anunciado, León XIV permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira por Uruguay, Argentina y Perú que se extenderá del 6 al 17 de ese mes.

La visita tendrá especial relevancia porque será la primera de un papa a la Argentina desde los viajes de Juan Pablo II en 1982 y 1987.

Cuándo llegará y qué lugares visitará

Durante su estadía, el pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde están previstas distintas actividades religiosas e institucionales.

En Buenos Aires, el programa contempla encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros de distintas comunidades religiosas, además de celebraciones y actividades pastorales. También está previsto un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

En Córdoba, León XIV participará de una misa y mantendrá reuniones con representantes de la Iglesia. La última etapa de su visita será en Luján, donde se espera que celebre una misa en la basílica dedicada a la Virgen, patrona de la Argentina, antes de partir rumbo a Perú.

Una visita esperada por la Iglesia argentina

La llegada del pontífice despierta expectativas entre los integrantes de la Iglesia católica y los fieles, que se preparan para participar de las actividades previstas en las distintas ciudades.

En declaraciones difundidas por Vatican News, el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, destacó el valor pastoral de la visita y expresó su expectativa de que el Papa pueda transmitir un mensaje de esperanza en un contexto de dificultades sociales y económicas.

El viaje también tendrá una dimensión regional, ya que incluirá escalas en Uruguay y Perú. De esta manera, León XIV realizará una de sus principales giras internacionales de 2026 y tendrá la oportunidad de encontrarse con comunidades católicas de tres países sudamericanos.

La frase “allá vamos” se sumó así a la expectativa por un acontecimiento que marcará el regreso de un pontífice a la Argentina después de casi 40 años.