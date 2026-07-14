Tras meses de especulaciones y rumores, el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, dijo el martes que el papa León XIV visitará Uruguay en noviembre, aunque todavía no está confirmada la fecha ni la agenda del sumo pontífice, en un viaje que incluiría Argentina y Perú.

Durante un encuentro con la prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Uruguaya, el purpurado aseguró que en la Iglesia local están muy encantados por la venida del Papa León en su primera visita a Latinoamérica.

La invitación, relató el arzobispo, se remonta a la fecha de la elección del pontífice, en mayo de 2025: “Cuando fue elegido el Papa León, yo le dije ya en el saludo de inicio: ‘Santo Padre, lo esperamos, venimos de Uruguay. Recuerde que Francisco no visitó Uruguay y Argentina, así que lo esperamos’”, reportó la Agencia Católica de Informaciones (ACI).

En cuanto a las fechas, sin más precisiones, el cardenal Sturla afirmó: “El Papa viene en noviembre”, y anticipó una posible agenda entre el 5 o 6 de noviembre hasta el 10 o 16, en un viaje que incluiría como destinos tanto Uruguay como Argentina y Perú.

La fecha, aclaró, todavía no está confirmada, ya que resta el anuncio oficial por parte de la Santa Sede. Sin embargo, afirmó que “lo confirmará seguramente a finales de este mes de julio”.

“Está el anhelo nuestro de que seamos los primeros visitados, ese es el anhelo y un poquito, podemos decir, hay muchos indicios de que va a ser así”, reveló Sturla.

“Estamos muy contentos de que venga el Papa”, insistió, destacando el valor de este viaje no sólo para los católicos sino para el Uruguay entero. En ese aspecto, mencionó que, aunque el país se suele distinguir por su laicidad, “el Papa es el Papa” y sigue siendo importante en el mundo.

Posibles actividades

En cuanto a los departamentos que posiblemente visite León XIV, el cardenal Sturla ensayó un itinerario que incluye Montevideo y Florida, donde está el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.

“La idea es que vaya a un departamento del norte y posiblemente sea Paysandú, pero como todavía no está confirmado, tampoco hay que levantar falsas expectativas, porque después es una decepción”, dijo.

Respecto a los preparativos, el purpurado señaló que ya hubo un primer paso: una visita de avanzada, protagonizada por una comitiva enviada por el Papa que visitó Montevideo, Florida y Paysandú.

Al referirse a las actividades previstas, el cardenal mencionó una misa en Florida, donde este año el día de la Virgen de los Treinta y Tres cae domingo 8 de noviembre. “Yo creo que sería un regalazo para la Virgen y para todos, que allí podamos celebrar la Santa Misa con el Papa”, consideró.

En cuanto a un posible encuentro con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, el arzobispo de Montevideo recordó que el mandatario llevó personalmente la invitación al Papa a visitar el país, por lo que “sin duda va a ir a encontrarse y tendrá un encuentro personal con el Presidente”.

Por el momento, no está en los planes de la Santa Sede que el Papa visite los parlamentos de los países, sino que lo que sucedió en España, por ejemplo, fue una excepción, agrega el informe.

“Normalmente los Papas no visitan los Parlamentos —así nos lo han dicho— y como acá se ha prestado a cierta controversia, el Papa no está para entrar en las polémicas, digamos así, que se pueden suscitar. El Papa es un factor de unidad y si eso suscita polémica, seguramente no hablará en el Parlamento”, sintetizó Sturla.