El presidente de Perú, José María Balcázar, confirmó que el papa León XIV visitará ese país durante la primera quincena de noviembre de 2026, en lo que será una gira que podría extenderse entre ocho y diez días y que alimenta la expectativa por una posible llegada a Argentina y Uruguay.

El anuncio se produjo tras una audiencia privada de casi dos horas que el mandatario mantuvo con el pontífice en el Vaticano. Según precisó, el itinerario en Perú incluirá Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, con la posibilidad de sumar Puno e Iquitos.

La confirmación reavivó las expectativas en Argentina, donde desde hace meses se acumulan señales diplomáticas sobre una eventual visita. En mayo, el canciller Pablo Quirno anticipó en redes sociales que solo restaba definir la fecha de un anuncio que “haría feliz a todo el pueblo argentino”, lo que fue interpretado como la posible llegada del Papa.

Las gestiones del Gobierno nacional se remontan a febrero, cuando el propio Quirno viajó a Roma y entregó en mano una carta firmada por el presidente Javier Milei invitando formalmente al pontífice a visitar el país. En ese momento, fuentes oficiales estimaban altas probabilidades de concretar el viaje antes de fin de año.

El recorrido también podría incluir a Uruguay. Desde la Cancillería de ese país indicaron que trabajan para que la visita se concrete en noviembre, en sintonía con la agenda regional que se está delineando.

En paralelo, comenzaron a analizarse posibles escenarios para actividades masivas en Argentina. Desde el Episcopado se habrían iniciado contactos con autoridades del club River Plate para evaluar la realización de un evento en el estadio Monumental.

De concretarse, la visita de León XIV marcaría un hecho histórico: sería la primera de un Papa en casi cuatro décadas en el país. Además, representaría un contraste con el pontificado de Francisco, quien nunca regresó a la Argentina durante sus años al frente de la Iglesia.

Por ahora, resta la confirmación oficial del Vaticano, que según el protocolo debe comunicar la decisión a la Conferencia Episcopal local. Mientras tanto, el anuncio desde Perú consolida la gira y mantiene abierta la expectativa en la región.