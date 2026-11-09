El papa León XIV emitió un enérgico pronunciamiento global sobre la crisis del empleo actual, donde definió a las empresas enfocadas solo en las ganancias como "estructuras de pecado" y exigió a los gobiernos regular de forma urgente la inteligencia artificial.

En el marco de la visita por Argentina, el Santo Padre estuvo en la sede de la Universidad Católica Argentina -Puerto Madero- y allí tuvo un encuentro con representantes de sindicatos, organizaciones sociales, de la economía popular, trabajadores y de pueblos originarios.

A través de un documento oficial que ya genera fuertes repercusiones en ámbitos políticos y corporativos, el líder de la Iglesia Católica trazó una radiografía crítica de las desigualdades laborales modernas y reafirmó la necesidad de poner la economía al servicio del ser humano.

La advertencia por la tecnología y los algoritmos

El eje más novedoso de su mensaje apuntó de forma directa al impacto de la automatización desregulada en la clase trabajadora. El Pontífice alertó que el avance tecnológico sin control ético atenta de forma directa contra los puestos de empleo tradicionales en todo el planeta.



“El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador. Los poderes públicos deben velar para que esto no suceda”, sentenció firmemente la máxima autoridad de la Iglesia.

Contexto de un reclamo histórico con demandas actuales

Esta declaración se alinea con la histórica Doctrina Social de la Iglesia, pero introduce elementos de profunda vigencia global: la precarización en la era digital y la concentración de la riqueza. El Papa no solo defendió el rol clave de los sindicatos frente a la "mercantilización de la fuerza de trabajo", sino que volvió a poner en debate los límites de la propiedad privada al recordar que este derecho "está siempre gravado por una hipoteca social".

El decálogo del Papa sobre la dignidad laboral

En diez claves, el discurso de León XIV interpeló a los líderes políticos, empresarios y trabajadores.

Prioridad política: “El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos”.



Exclusión social: “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.

Eje económico: “El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica y social y, por tanto, la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

Amenaza tecnológica: “Los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral. La técnica debe estar siempre supeditada a la ética”.

Límite empresarial: “Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene una estructura de pecado que genera exclusión”.

Rol sindical: “El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza del trabajo”.

Falso progreso: “No es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos, degradando los ecosistemas, trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros”.

Destino de los bienes: “Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad”.

Dignidad espiritual: “No hay trabajo pequeño a los ojos de Dios. La grandeza de una obra no reside en lo que se realiza, sino en el amor que se pone en cada gesto, en cada palabra, en cada pensamiento”.



