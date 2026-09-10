El papa León XIV recibió este jueves en el Aula del Sínodo a 147 obispos de reciente nombramiento procedentes de los cinco continentes, quienes participaron en el curso anual de formación en el Vaticano.

Durante el encuentro, que marcó el cierre del mini máster titulado "Obispos, servidores de la comunión en la Iglesia y en el mundo de hoy", el Pontífice exhortó a los prelados a dar esperanza frente a una "época de cambios rápidos" y un mundo en ciertos aspectos "inquietante".

Al inicio de la audiencia, el Papa pidió un momento de oración por el eterno descanso del padre del cardenal Louis Antonio Tagle, fallecido recientemente. A lo largo de su discurso, estructurado en directrices pastorales, León XIV enfatizó que "ningún obispo camina solo", destacando la fraternidad vivida por los obispos durante las jornadas de formación organizadas conjuntamente por el Dicasterio para los Obispos y el Dicasterio para la Evangelización.

Cultivar y preservar lo humano

El Pontífice se refiere a este tiempo de cambios y avances tecnológicos, y señala la "Magnífica humanitas" como referencia para afrontar el gran desafío de preservar lo humano en la era de la inteligencia artificial (IA).

"Ningún obispo camina solo. Y ningún obispo debe dejar solo a su pueblo, sino conocer sus alegrías, dolores y sueños, manteniendo un corazón abierto a todos —también a los cristianos de otras confesiones y a los creyentes de otras religiones— y anunciando el Evangelio en esta época, en algunos momentos inquietante, de rápidos cambios y desarrollo de la inteligencia artificial", había expresado el sumo sacerdote.

Estos 147 obispos procedentes de los cinco continentes, son los prelados nombrados durante el último año que participan en el curso anual de formación en el Vaticano, un espacio destinado a favorecer el diálogo, ofrecer orientaciones y fomentar el conocimiento mutuo entre quienes proceden de los contextos eclesiales, culturales y sociales más diversos.

En esta edición han participado 98 obispos inscritos en el programa propuesto por el Dicasterio para los Obispos y 49 en el del Dicasterio para la Evangelización.

"Obispos, servidores de la comunión en la Iglesia y en el mundo de hoy" ha sido el tema de este mini máster dirigido a los nuevos obispos, que comenzó el 2 de septiembre y concluyó esta mañana, jueves 10, con la audiencia del Papa León XIV en el Aula del Sínodo.

El Pontífice inició el encuentro pidiendo "una oración por el eterno descanso" del padre del cardenal Louis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, fallecido hace algunos días.

León XIV comenzó su discurso manifestándose: "Estáis en mi oración, y con vosotros vuestras Iglesias: los sacerdotes, los diáconos, los consagrados y las consagradas, los seminaristas, las familias, los jóvenes, los ancianos, los pobres, cuantos sufren y cuantos todavía esperan encontrar la alegría del Evangelio. Todos deben encontrar un lugar en el corazón del Obispo, porque todos tienen ya un lugar en el corazón de Cristo".

En la era de la IA

Uno de los ejes centrales del mensaje papal fue el impacto de los avances tecnológicos. El Pontífice señaló que las tecnologías de comunicación y la inteligencia artificial (IA) han abierto posibilidades inimaginables hasta hace pocos años. Sin embargo, advirtió que estos escenarios no liberan a la humanidad del pecado, tal como lo demuestran las crisis actuales.

En este complejo escenario, el Papa recordó que la Iglesia celebró el Jubileo de la esperanza enviada por Cristo para anunciar el Evangelio. Como guía metodológica para enfrentar el gran desafío de proteger lo humano en la era de la IA, León XIV propuso la encíclica Magnifica humanitas, animando a los obispos a promover espacios de diálogo y formación en sus diócesis al servicio de la "civilización del amor".

Permanecer con Jesús y la cercanía al pueblo

El Papa estructuró su llamado pastoral en tres pilares fundamentales para el ministerio episcopal:

Permanecer con Jesús: Recordó que, antes que obispos, son discípulos. Afirmó que el ministerio nace de la Eucaristía, la Palabra y la oración, permitiendo que el servicio sea más libre y fecundo.

Recordó que, antes que obispos, son discípulos. Afirmó que el ministerio nace de la Eucaristía, la Palabra y la oración, permitiendo que el servicio sea más libre y fecundo. Amar al propio pueblo: Exhortó a tener un corazón entregado a sacerdotes, diáconos, consagrados, familias y jóvenes. Destacó el valor de la "presencia" física y los gestos cotidianos —como una visita, una bendición o escuchar una historia— frente a las responsabilidades burocráticas.

Exhortó a tener un corazón entregado a sacerdotes, diáconos, consagrados, familias y jóvenes. Destacó el valor de la "presencia" física y los gestos cotidianos —como una visita, una bendición o escuchar una historia— frente a las responsabilidades burocráticas. Un corazón misionero y abierto a todos: Invitó a los pastores de Iglesias jóvenes a conservar un perfil abierto no solo a las parroquias, sino a cristianos de otras confesiones, creyentes de otras religiones y a todas las personas de buena voluntad.

El Pontífice hizo especial hincapié en la relación de los obispos con sus presbíteros, exigiendo que encuentren en ellos "un padre y un hermano". En línea con el concepto de la cercanía como rasgo de Dios recordado por Francisco, León XIV pidió escuchar, animar y acompañar a los sacerdotes, prestando una "atención especial a los sacerdotes ancianos y enfermos" para hacerles sentir que la Iglesia no los olvida mediante gestos tan sencillos como una llamada telefónica.

El encuentro concluyó con un llamado a caminar conjuntamente con las comunidades: "Recemos con ellos, escuchemos con ellos la Palabra, celebremos con ellos la Eucaristía. Busquemos con ellos cada día el rostro del Señor", concluyó el Papa.