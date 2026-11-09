El papa León XIV rechazó las guerras y llamó a construir una sociedad basada en la paz, el respeto y la convivencia entre las distintas religiones. Durante un encuentro celebrado este lunes 9 de noviembre en el Palacio San Martín de Buenos Aires, el Pontífice cuestionó el uso del poder para dominar a otros y pidió que las comunidades religiosas trabajen juntas para combatir la pobreza, la violencia y la exclusión.

El mensaje fue pronunciado ante alrededor de 100 representantes de diferentes credos, comunidades cristianas, pueblos originarios y autoridades religiosas. La reunión formó parte de la visita apostólica del Papa a la Argentina, que continuará este martes con una multitudinaria celebración en Córdoba.

Durante su intervención, León XIV destacó que las religiones deben contribuir a la construcción de sociedades más justas y no convertirse en motivos de enfrentamiento. También sostuvo que la fe tiene que traducirse en acciones concretas para acompañar a quienes atraviesan dificultades.

El Papa cuestionó las guerras y el abuso de poder

Uno de los momentos centrales del discurso llegó cuando León XIV advirtió sobre los riesgos de convertir el poder, las posesiones materiales y los conflictos armados en instrumentos de dominación.

El Pontífice cuestionó especialmente la búsqueda de superioridad sobre los demás y llamó a las comunidades religiosas a rechazar esas conductas. En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de liberarse «del ídolo de la guerra».

También señaló que las personas no son dueñas absolutas del mundo y tienen la responsabilidad de protegerlo. Su reflexión incluyó el cuidado del medioambiente, la defensa de la vida y la importancia de construir relaciones basadas en el respeto.

El mensaje estuvo acompañado por un llamado a la responsabilidad colectiva. Para León XIV, la paz no depende únicamente de los acuerdos entre dirigentes, sino también de las acciones cotidianas que permiten superar las diferencias.

Un llamado a la convivencia entre religiones

Durante el encuentro, el Papa recordó que la Argentina se construyó a partir de la llegada de inmigrantes y de la convivencia de distintas culturas, tradiciones y creencias.

En ese contexto, destacó el aporte de los pueblos originarios y de las comunidades religiosas que participaron en la construcción de la identidad nacional. También sostuvo que esa diversidad debe representar una oportunidad de encuentro y no una fuente de enfrentamientos.

León XIV definió a las religiones como «guardianas de la dignidad humana» y planteó que su responsabilidad incluye proteger la libertad, promover la justicia y acompañar a las personas más vulnerables.

El Pontífice también hizo referencia a quienes atraviesan situaciones de pobreza, soledad o pérdida de esperanza. Remarcó que las comunidades deben mantener vínculos de cercanía y ofrecer espacios de acompañamiento.

El recuerdo de Francisco y un pedido por un mundo sin violencia

León XIV también retomó las enseñanzas de su antecesor, el papa Francisco, especialmente su compromiso con el diálogo entre religiones y la construcción de una sociedad más fraterna.

El Pontífice recordó que Francisco promovió el encuentro entre personas de diferentes creencias y consideró necesario continuar ese camino durante su propio pontificado.

Hacia el final de su intervención, recuperó una oración incluida en la encíclica Fratelli tutti, en la que Francisco expresaba su deseo de construir un mundo «sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras».

De esta manera, León XIV cerró su encuentro con un mensaje centrado en la convivencia, la defensa de los derechos humanos y la necesidad de transformar la fe en acciones solidarias.

La actividad se realizó después de su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y antes de las celebraciones religiosas previstas para el cierre de su jornada en Buenos Aires.