El papa León XIV regresará el viernes 13 de noviembre a Chiclayo, en el norte de Perú, la ciudad donde fue obispo antes de ser convocado al Vaticano y convertirse en el máximo referente de la Iglesia católica. Su visita será uno de los momentos más personales de la gira por América Latina, porque volverá a encontrarse con sacerdotes, fieles y comunidades que acompañó durante casi una década.

El Vaticano confirmó que el pontífice llegará desde Lima a las 9.10, hora peruana, y celebrará a las 10.30 una misa en las Pampas de Pimentel. La agenda también contempla reuniones con representantes religiosos y estudiantes universitarios, además de celebraciones el sábado 14 en otras localidades de la región.

La ciudad que marcó la trayectoria de León XIV

Antes de ser elegido Papa en mayo de 2025, Robert Francis Prevost desarrolló buena parte de su vida religiosa en Perú. Llegó al país como misionero agustino en 1985 y trabajó en distintas comunidades, especialmente en Trujillo, donde participó en tareas de formación religiosa.

En 2014 fue designado administrador apostólico de Chiclayo y al año siguiente asumió como obispo. Permaneció vinculado al gobierno de esa diócesis hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó a Roma para dirigir el Dicasterio para los Obispos. También obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Por eso, su regreso no será solamente otra parada del itinerario. La diócesis se prepara para recibir a quien hasta hace pocos años compartía las actividades pastorales de esa comunidad y que ahora volverá como pontífice.

Cómo será el recibimiento en Chiclayo

La llegada está prevista para el viernes 13, a las 9.10, en la Base Aérea Pedro Ruiz Gallo. Según explicó el actual obispo de Chiclayo, Edinson Farfán Córdova, la recepción incluirá a un niño que entregará flores al Papa y una presentación de marinera norteña, una danza tradicional de la región.

A diferencia de lo que algunos fieles esperaban, León XIV no recorrerá las calles de Chiclayo en el papamóvil. El vehículo se utilizará en el espacio destinado a la misa de Pimentel, donde las autoridades organizan un operativo de acceso y seguridad ante la concurrencia prevista.

La celebración central comenzará a las 10.30. Para participar, las autoridades eclesiásticas habilitaron un sistema de inscripción gratuita, mientras avanzan los preparativos de los accesos y la infraestructura para recibir a los peregrinos.

Misas y reuniones durante dos días

Después de la misa, el Papa visitará de manera privada la capilla de San Óscar Romero. A las 16.30 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas y equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

Más tarde, a las 17.45, se reunirá con integrantes del ámbito universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La jornada terminará con una cena junto a sacerdotes de la diócesis que condujo durante años.

El sábado 14, la actividad comenzará a las 8 con la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Luego viajará en helicóptero hasta Santa Cruz de Succhabamba, donde presidirá otra misa a las 11, antes de regresar a Chiclayo.

Por la tarde participará de una oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, como parte del cierre del año jubilar dedicado al santo.

Una etapa especial de la gira latinoamericana

León XIV llegará a Perú el miércoles 11 de noviembre, después de las actividades previstas en Uruguay y Argentina. La visita contempla también encuentros en Lima, Cusco y Pucallpa, donde participará de una jornada con representantes de los pueblos amazónicos.

Para Chiclayo, sin embargo, la expectativa tiene un significado distinto. La ciudad recibirá a un Papa que conoce la vida religiosa local desde adentro y que ahora regresará al lugar donde ejerció una parte decisiva de su ministerio episcopal.