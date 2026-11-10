El Papa León XIV partió desde la Nunciatura rumbo al Monumento a los Españoles para encabezar la vigilia juvenil. En medio de una intensa agenda y tras protagonizar un emotivo saludo rompiendo el protocolo frente a la Nunciatura Apostólica en Recoleta, el Papa León XIV emprendió su traslado hacia el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

El papa León XIV ya está en Palermo y recorre en el papamóvil para transitar el último tramo del trayecto entre un millón de fieles. En minutos, llegará al escenario montado para el evento, cuya estructura alcanza casi ocho pisos de altura.

La vigilia con la juventud es la última actividad del Papa en este día. Mañana irá a la cárcel de Devoto y cerrará su estadía en el país con una multitudinaria misa en Luján.

El Sumo Pontífice encabeza la masiva vigilia de oración y festejos junto a miles de jóvenes congregados desde la tarde, en lo que constituye uno de los momentos más convocantes de su visita a la Ciudad de Buenos Aires.

El desplazamiento del cortejo papal marca el tramo final de las actividades de la jornada y anticipa el cierre de su estadía en el país.

“Tengo mucha emoción, vine de La Plata, estoy con mi amiga de acá que ayer estuvo en el Monumento de los Españoles. Cuando me contó lo emocionante que era, no lo dudé, así que hoy salí de trabajar y me vine. Estoy muy contenta, está lleno de jóvenes y eso me entusiasma, porque estamos unidos y hay fe”, dijo Catalina a A24, una joven que está esperando en el lugar.

El resto de los jóvenes fieles que esperan cerca del escenario donde hablará el papa bailan al ritmo de Valentino Merlo, uno de los artistas confirmados para la actividad.

De acuerdo con el cronograma oficial, el Papa comenzará su última jornada en la Argentina este miércoles a las 8:00 horas con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (conocido como la cárcel de Devoto). Posteriormente, a las 10:00 horas, celebrará la esperada misa central frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, una ceremonia que prevé una masiva concurrencia de fieles provenientes de todo el territorio nacional y países limítrofes antes de su partida rumbo a Perú.