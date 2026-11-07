El papa León XIV continúa su histórica gira por Sudamérica y se prepara para desembarcar en Argentina el próximo domingo 8 de noviembre. Tras completar su primera jornada en Uruguay, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi, el Pontífice desarrollará durante el fin de semana una intensa agenda de actividades religiosas y encuentros con distintas comunidades antes de trasladarse a Buenos Aires.

La visita del Santo Padre a Uruguay comenzó este viernes 6 de noviembre, cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y posteriormente participó de una ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo. Allí mantuvo encuentros con autoridades nacionales, representantes diplomáticos y referentes de la Iglesia católica.

Durante su primer día, León XIV también se reunió con el presidente uruguayo y encabezó una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana de Montevideo, dando inicio a una serie de actividades que se extenderán hasta el domingo.

Sábado 7 de noviembre: misa en Paysandú y vigilia en Montevideo

El segundo día de la visita comenzará temprano, cuando León XIV parta desde Montevideo hacia Paysandú. El traslado aéreo está previsto para las 8.25, mientras que su llegada al aeropuerto departamental se espera para las 9.10.

A las 10, el Pontífice presidirá una misa en el Parque París Londres, donde pronunciará una homilía ante los fieles que se congreguen para participar de la celebración.

Una vez finalizada la actividad, regresará a Montevideo, con partida programada para las 12.45 y llegada a las 13.30.

Durante la tarde, a las 17, visitará el barrio Casavalle, donde mantendrá un encuentro con representantes de la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Posteriormente, a las 18, participará de una actividad con representantes del ámbito educativo en la Universidad Católica del Uruguay.

La jornada concluirá a las 19 con una vigilia de oración en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, donde el Santo Padre compartirá un mensaje con los asistentes.

Domingo 8 de noviembre: última misa en Uruguay y viaje a Argentina

La última jornada de León XIV en Uruguay comenzará con una visita a la ciudad de Florida, donde a las 10.30 celebrará una misa en la plaza de la Catedral Basílica, sede del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

Al finalizar la celebración, el Pontífice compartirá un almuerzo con los obispos uruguayos en la Casa de Acogida Jesús Buen Pastor, previsto para las 12.40.

Posteriormente, se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde a las 15.10 tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida.

La partida hacia Argentina está programada para las 15.30, mientras que su llegada al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires se encuentra prevista para las 16.30.

Cómo será la llegada del papa León XIV a Argentina

El domingo 8 de noviembre marcará el inicio de una visita histórica para la Iglesia católica argentina, ya que será la primera vez que León XIV llegue al país como Sumo Pontífice.

Después de aterrizar en Buenos Aires, participará de una recepción oficial y, a las 17, visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín.

A las 17.20 encabezará la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, posteriormente, mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

La primera jornada finalizará con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La visita se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Córdoba recibirá a miles de peregrinos sanjuaninos

Uno de los momentos de mayor expectativa para los fieles de San Juan será la misa que León XIV presidirá el martes 10 de noviembre, a las 10, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

Hasta allí viajarán numerosas delegaciones sanjuaninas, integradas por familias, jóvenes y representantes de distintas parroquias y comunidades religiosas, que se preparan para participar del encuentro con el Santo Padre.

Durante esa misma jornada, el Pontífice también mantendrá una reunión con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba, prevista para las 15.15.

El recorrido por Argentina concluirá el miércoles 11 de noviembre, cuando León XIV celebre una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, a las 10, antes de continuar su viaje hacia Perú.