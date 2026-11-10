El papa León XIV protagonizó este martes 10 de noviembre un emotivo encuentro en la Catedral de Córdoba, donde reunió a obispos, sacerdotes, seminaristas y religiosos de distintos puntos del país. En la última actividad de su visita a la provincia, el pontífice llamó a renovar el compromiso de la Iglesia con los sectores más vulnerables y recuperó una de las expresiones más recordadas de Francisco:

“Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío”

La actividad comenzó alrededor de las 15:15, después de la multitudinaria misa que encabezó durante la mañana en FAdeA. León XIV llegó al templo en papamóvil, acompañado por una importante custodia, mientras miles de fieles lo esperaban en la Plaza San Martín para saludarlo.

El encuentro estuvo marcado por mensajes sobre la vocación religiosa, la solidaridad y la necesidad de mantener una Iglesia cercana a las personas. El Papa también recordó el legado de figuras argentinas como el Cura Brochero, Mama Antula y Ceferino Namuncurá.

El mensaje de León XIV a los religiosos argentinos

Durante su intervención, el pontífice advirtió sobre la importancia de acompañar tanto las necesidades materiales como las espirituales de las personas.

“La Iglesia no es un negocio ni una ONG”, expresó al recordar que la misión religiosa no debe perder su sentido evangelizador.

También pidió a sacerdotes y religiosos que no permitan que el cansancio o la rutina apaguen su vocación y los alentó a continuar el trabajo pastoral en cada comunidad.

Previamente, el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, había dirigido unas palabras de bienvenida en las que destacó la necesidad de recorrer barrios, hospitales y cárceles para acompañar a quienes más lo necesitan.

Testimonios, emoción y un homenaje a Francisco

Uno de los momentos destacados fue la participación de religiosos argentinos que compartieron sus experiencias ante el Papa.

Entre ellos estuvo un sacerdote con discapacidad que relató cómo pudo recuperar su voz mediante inteligencia artificial, lo que le permitió volver a celebrar misas.

El encuentro también tuvo un recuerdo especial para el papa Francisco. León XIV retomó su llamado a que los jóvenes y la Iglesia sigan haciendo lío, pero lo vinculó con una tarea concreta: llevar el mensaje cristiano a todos los rincones del país.

La actividad en la Catedral marcó el cierre de la agenda pastoral del pontífice en Córdoba. Su recorrido continuará en Buenos Aires, donde esta noche tiene previsto participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.