La próxima visita del papa León XIV a la Argentina ya comienza a definir uno de sus elementos más emblemáticos: el papamóvil. El Vaticano eligió una Toyota Hilux de producción nacional como base para construir el vehículo que trasladará al Sumo Pontífice durante sus recorridos por el país.

La pick up será especialmente modificada para ofrecer seguridad, mayor altura y espacio suficiente para que León XIV pueda desplazarse y mantener contacto visual con los fieles durante las actividades públicas previstas para noviembre.

La elección representa además un reconocimiento para la industria automotriz argentina. La Toyota Hilux se produce en la planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, y es uno de los vehículos de fabricación nacional con mayor presencia tanto en el mercado interno como en las exportaciones.

De acuerdo con las primeras definiciones, Toyota se ofreció a fabricar y donar dos papamóviles y ya recibió las especificaciones técnicas enviadas por la Santa Sede. Contar con más de una unidad permitirá resolver la logística de los diferentes recorridos del Pontífice, especialmente entre Buenos Aires y Córdoba.

Cómo será el papamóvil

Por el momento no se conocieron públicamente todos los detalles de la adaptación. Una de las cuestiones que todavía resta determinar es si se utilizará una Hilux de cabina simple o doble.

La primera alternativa permitiría contar con mayor espacio en la caja para instalar la estructura destinada al Papa, mientras que una cabina doble ofrecería más lugar para integrantes de su entorno y personal de seguridad.

Las primeras previsiones indican que los vehículos serían abiertos y sin un cerramiento blindado completo, una configuración similar a la que León XIV utiliza habitualmente para estar más cerca de los fieles.

La Hilux ya tiene antecedentes como papamóvil. En 2015, Francisco utilizó una unidad adaptada de este modelo durante su visita a Kenia. En aquella oportunidad se empleó una versión de cabina simple con protección frontal.

La tradición de los papamóviles argentinos

No será la primera vez que un vehículo fabricado en el país sea acondicionado para trasladar a un Papa. Durante las visitas de Juan Pablo II a la Argentina también se recurrió a modelos nacionales.

En 1982 se utilizó una Ford F-350 que fue transformada especialmente para el Pontífice. Cinco años después, durante su segunda visita, se prepararon una Chevrolet C-10 y una Renault Trafic.

León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde se preparan encuentros multitudinarios para recibir al jefe de la Iglesia Católica.