Un grupo compuesta por tres deportistas sanjuaninos. Ellos son Flavio Medrano y Matías Reggio (representantes del gimnasios Vortex) y por parte de OPK (el otro centro de enseñanza de parkour en la provincia), Ignacio Peralta. Juntos viajarán el próximo lunes 26 de octubre rumbo a Buenos Aires para participar en una nueva edición de los Juegos Argentinos Urbanos, dentro de su disciplina.

La comitiva provincial, integrada por 32 deportistas y acompañados por entrenadores y coordinadores, buscará medir sus habilidades con los mejores exponentes del país en un certamen que nuclea disciplinas urbanas de gran crecimiento como BMX, skate, béisbol y parkour.

Es la primera participación de competidores sanjuaninos en un evento de este tipo, que es respaldado por el Comité Olímpico Argentino.

Entre los integrantes del contingente, Ignacio Peralta, atleta y profesor de parkour, tiene 20 años de edad y manifestó cómo espera vivir esta experiencia clave para su carrera deportiva.

"La verdad que es cumplir una de mis metas, el sueño más grande es representar a San Juan dentro de la selección Argentina de parkour", expresó el joven en diálogo con DIARIO HUARPE, quien reconoció sentir "un poco nervioso, un poco ansioso también, pero más que todo feliz porque puedo representar a mi provincia".

Sobre el nivel de exigencia del torneo, Peralta explicó que los mejores exponentes se concentran en plazas como Córdoba y Buenos Aires: "El nivel más alto está en Córdoba, Buenos Aires, en donde están los mejores atletas, hoy algunos ya en Europa. Para mí lo más complicado son los que están en la Selección Argentina o gente individual que se encuentra por ahí, que tiene un nivel muy alto", expresó.

El auge del parkour

El parkour, una disciplina que combina la destreza de ir de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible (modalidad velocidad) y la ejecución de acrobacias sin límites en la pista (modalidad freestyle), ha ganado un terreno considerable en San Juan. De acuerdo con el testimonio de Peralta, el trabajo en los gimnasios locales ha cambiado radicalmente: "En este último año y en el año pasado ha habido un gran cambio dentro del gimnasio en parkour, hemos podido agregar muchos elementos, muchas cosas que a los niños no llegaban a tener", dijo el referente.

Peralta, que comenzó a practicar la disciplina a los 15 años impulsado por referentes del circuito y tutoriales internacionales, encontró en esta práctica su vocación como profesor de educación física. Destacando el impacto social que genera la actividad en los jóvenes y recordando experiencias pasadas, el atleta remarcó que estas vivencias significan "un cable a tierra total" y una enorme satisfacción personal y grupal.

Con entrenamientos intensos en el gimnasio los días lunes, miércoles y viernes, la delegación sanjuanina se prepara para afrontar el desafío con grandes expectativas y dejar representado de la mejor manera al deporte urbano de la provincia.

Los Juegos Argentinos Urbanos 2026 (JAUR), tendrán lugar en el partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. El predio municipal es un importante centro para el desarrollo de la mayoría de las disciplinas de la JAUR. El cronograma prevé la llegada de los atletas a Buenos Aires entre el lunes 26 y el martes 27 de octubre, mientras que las competencias centrales se desarrollarán desde el 28 de octubre hasta el 1 de noviembre.

San Juan competirá en nueve disciplinas deportivas: básquet 3x3, ajedrez, BMX freestyle, Baseball5, breaking, escalada deportiva, parkour, roller freestyle y skateboarding street. El Skatepark Batapark será uno de los escenarios principales, con competencias de skateboarding street, BMX freestyle, roller freestyle y parkour.

La delegación tiene el apoyo operativo y logístico del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deportes.

Fotos y video: Darío Pacheco y Martín Brito.