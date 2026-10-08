El paro de colectivos que paralizó este miércoles buena parte del transporte público en San Juan tuvo consecuencias que fueron más allá de las dificultades habituales para llegar al trabajo, estudiar o realizar trámites. Eliana Ruarte, una paciente oncológica, contó que no pudo trasladarse para retirar la medicación correspondiente a su tratamiento de quimioterapia porque depende exclusivamente del colectivo.

La mujer había recibido el aviso que esperaba con ansiedad: su medicación estaba lista para ser retirada. Sin embargo, cuando se preparó para salir se encontró con que el paro había dejado sin servicio el único medio de transporte que utiliza para trasladarse entre hospitales.

La situación adquirió todavía más importancia porque, según explicó, los jueves el Banco de Drogas no atiende al público. Por eso, este miércoles representaba una oportunidad clave para retirar los medicamentos y continuar con el cronograma de su tratamiento.

“Quizás alguien pueda pensar: ‘Bueno, es solamente un día’. Pero para mí no es un día más”, expresó Eliana al describir lo que significó la falta de transporte en una jornada que estaba directamente vinculada con su salud.

La paciente aclaró que una demora de un día no implica un riesgo inmediato para su vida, pero remarcó que quienes atraviesan un tratamiento oncológico deben organizar cada etapa, cada fecha y cada medicamento para poder sostenerlo de manera adecuada.

“Para una paciente oncológica, ese mensaje significa muchísimo: significa tratamiento, significa esperanza, significa seguir luchando”, relató.

Además, dejó en claro que su planteo no está dirigido contra los choferes. Señaló que comprende el reclamo salarial de los trabajadores y expresó su deseo de que el conflicto pueda resolverse rápidamente.

El testimonio de Eliana expuso otra dimensión del paro de colectivos en San Juan. Para algunos usuarios, el transporte público no es solamente una forma de llegar de un punto a otro, sino también el medio indispensable para acceder a hospitales, medicamentos y tratamientos médicos.