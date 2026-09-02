El Parque de la Biodiversidad —dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan— finalizó su concurso de fotografía “Miradas del Parque” y anunció oficialmente a los ganadores de las cuatro imágenes seleccionadas, las cuales retratan la riqueza natural, los paisajes y la biodiversidad del espacio recreativo.

Resultados

1° Puesto: Otorgado a Cristian Esquivel, cuya obra enfocó elementos naturales y la luz del entorno con un plano detalle de una tela de araña.





2° Puesto: Seleccionado para Flavia Videla, quien capturó un amplio paisaje de los senderos y la arboleda del predio bajo un cielo nublado.





3° Puesto: Ubicado para Yamila Castro, con una toma acuática de peces nadando en los espejos de agua cristalina del parque.





4° Puesto: Reconocido a Raúl Caliva, quien retrató la fauna avistada entre las ramas de los eucaliptos del lugar.

Promoción ambiental y turística

La iniciativa permitió visibilizar distintas perspectivas artísticas sobre los espacios naturales provinciales, promoviendo la participación ciudadana y el disfrute de la naturaleza.

Este tipo de propuestas culturales y ambientales complementan otras acciones recientes de la provincia en materia de infraestructura y turismo —como las mejoras urbanas en el centro y el flujo hacia polos astronómicos y recreativos—, consolidando los atractivos regionales para visitantes y residentes locales.