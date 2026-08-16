El Parque Faunístico de San Juan se prepara para elegir, como ocurre todos los años, a su próximo embajador. La particularidad de esta elección es que son los niños quienes tienen la responsabilidad de votar entre cuatro animales candidatos.

Los pequeños votan en una urna en el parque. FOTO: GABRIEL FLORES / DIARIO HUARPE.

Este año, las opciones son Benteveo o Pepitero de collar, Mara, Guanaco y Serpiente Ratonera. Uno de ellos será elegido para representar al parque y llevar adelante un mensaje de concientización sobre el cuidado de la fauna y el ambiente.

Cuatro candidatos, cuatro historias

Los niños pueden elegir entre cuatro candidatos. FOTO: GABRIEL FLORES / DIARIO HUARPE.

El Benteveo o Pepitero de collar, cuyo nombre científico es Saltator aurantiirostris, está representado por Pinchagual, nombre que significa “arbusto pequeño” en dialecto huarpe.

Su historia está vinculada al tráfico de fauna. Pinchagual y su compañera Tuma crecieron como mascotas luego de ser sacados de su nido cuando eran pichones. Por esa situación ya no pueden regresar a la vida silvestre.

Su campaña propone recordar que las aves son más felices en libertad y que cumplen un rol fundamental al dispersar semillas y ayudar a sembrar el futuro del monte.

La Mara, cuyo nombre científico es Dolichotis patagonum, está representada por Tumta, que significa “monte” en dialecto huarpe. Fue rescatada luego de ser atropellada y ya no podrá correr como antes. Su mensaje apunta a concientizar sobre los atropellamientos de animales en las rutas.

El Guanaco, Lama guanicoe, tiene como representante a Kitec, palabra que significa “fuego”. Es el único macho de los ocho guanacos que viven actualmente en el Faunístico. Llegó siendo un chulengo luego de que mataran a su madre. Su propuesta busca enseñar que los guanacos no son mascotas ni alimento y que la caza afecta directamente a sus poblaciones.

Finalmente, la Serpiente Ratonera, Philodryas trilineata, está representada por Poloc, que significa “fuerte”. Su historia busca derribar el miedo que muchas personas sienten cuando encuentran una serpiente cerca de sus casas, ya que suele acercarse en busca de alimento o refugio.

Una elección para aprender a cuidar

Más allá de elegir un ganador, la propuesta busca que los chicos conozcan las historias de los animales y comprendan los problemas que enfrenta la fauna silvestre.

El candidato que reúna más votos se convertirá en el nuevo embajador del Parque Faunístico, con la misión de representar durante el año los valores de protección, respeto y conservación de los animales.