El Parque Provincial Ischigualasto volvió a abrir sus puertas este viernes 31 de julio y retomó sus actividades habituales, luego de permanecer cerrado durante dos jornadas debido al operativo de búsqueda y rescate desplegado tras la caída de un helicóptero en la zona, accidente que provocó la muerte de siete personas.

Desde la administración del parque informaron oficialmente que "a partir del viernes 31 de julio se reanudan las actividades y excursiones habituales, retomando la atención a los visitantes en sus horarios establecidos".

El cierre del sitio turístico se había dispuesto el miércoles, cuando comenzó el operativo para localizar la aeronave desaparecida, y continuó durante el jueves, jornada en la que los equipos de emergencia lograron rescatar los cuerpos de las siete víctimas fatales.

Mientras se desarrollaban las tareas de búsqueda y rescate, el acceso al parque permaneció cerrado y se colocó un cartel informando la suspensión de todas las actividades por razones de fuerza mayor.

Con la finalización del operativo, las autoridades resolvieron reabrir el parque y restablecer el circuito turístico habitual. De esta manera, Ischigualasto volvió a recibir visitantes tras dos días marcados por el intenso trabajo de los equipos de rescate y la conmoción que generó una de las peores tragedias aéreas registradas en la provincia.