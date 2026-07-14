El Parque Solar Fotovoltaico Ullum Alfa avanza a paso firme y ya alcanzó cerca del 50% de ejecución. La obra, impulsada por el Gobierno de San Juan a través de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), atraviesa una de sus etapas más intensas con trabajos simultáneos en distintos frentes que comienzan a transformar el paisaje del departamento Ullum.

Actualmente, el proyecto emplea a 125 trabajadores distribuidos entre tareas civiles, viales, logísticas y electromecánicas, consolidándose como una de las obras energéticas más importantes que se ejecutan en la provincia.

El emprendimiento marcará un antes y un después para EPSE, ya que será el parque solar de mayor potencia desarrollado íntegramente como patrimonio de la empresa estatal. Hasta el momento, los únicos parques de propiedad exclusiva de EPSE eran la Planta Solar San Juan I, con 1,7 MWp de potencia instalada, y el Parque Solar Anchipurac, de 3 MWp. Con Ullum Alfa, esa capacidad se multiplicará hasta alcanzar los 50 MWp.

Desde la inspección técnica de EPSE destacaron que el proyecto dejó de ser una planificación para convertirse en una obra con avances visibles todos los días. "Hoy ya no se trata solamente de un proyecto en planos, sino de una obra con muchísima actividad en campo, con distintos equipos trabajando al mismo tiempo y con avances visibles todos los días", señalaron.

Cinco hincadoras trabajan en simultáneo

El mayor despliegue operativo se concentra en el frente electromecánico. Allí funcionan cinco hincadoras especializadas que permiten instalar alrededor de 80 estructuras por día cada una, alcanzando un ritmo cercano a las 400 hincas diarias.

Estas estructuras metálicas servirán como base para los seguidores solares o trackers, un sistema que orienta automáticamente los paneles siguiendo el recorrido del sol para maximizar la producción de energía.

En total, el parque contará con 12.744 hincas metálicas, que sostendrán 1.062 trackers y 79.650 paneles solares bifaciales de alta eficiencia, uno de los componentes tecnológicos más importantes del proyecto.

Una megaobra con múltiples frentes de trabajo

Mientras avanza el montaje de las estructuras, otros equipos ejecutan obras para la futura Sala de Control, los centros de transformación, el sistema de acueducto, la apertura de caminos internos, excavaciones, tendido de cables de potencia, drenajes y movimiento de suelo.

"La dimensión realmente se percibe cuando uno recorre el predio y ve todos los frentes activos funcionando al mismo tiempo. Hay movimiento permanente de maquinaria, tareas civiles, trabajos electromecánicos, apertura de caminos y equipos técnicos distribuidos en distintos sectores. Hoy Ullum Alfa ya tiene dinámica de megaobra energética", explicaron desde EPSE.

La ejecución general está a cargo de IMPSA, mientras que distintas empresas especializadas participan en la construcción. Zenit desarrolla gran parte del montaje electromecánico, Senda ejecuta obras civiles e infraestructura operativa y Terraplén trabaja en caminos, compactación, drenajes y movimiento de suelo.

Energía para unas 50.000 viviendas

Una vez finalizado, el Parque Solar Ullum Alfa tendrá capacidad para abastecer el consumo promedio de aproximadamente 50.000 hogares.

La iniciativa forma parte del desarrollo integral del Parque Solar Ullum, un polo energético donde San Juan proyecta alcanzar entre 330 y 360 MWp de potencia instalada. Además, incorporará tecnología de seguimiento solar, un sistema SCADA para monitoreo integral y operación remota desde las instalaciones de EPSE.

También avanza la infraestructura eléctrica

En paralelo, continúan las obras necesarias para incorporar la energía generada al sistema eléctrico provincial y nacional.

Las ampliaciones de las estaciones transformadoras Solar Ullum y Albardón-Chimbas ya superan el 50% de avance, mientras que la línea de doble terna de 132 kV y 18 kilómetros de extensión registra un progreso superior al 70% y se prevé que sea inaugurada en el corto plazo.

Esta infraestructura permitirá transportar la energía producida por Ullum Alfa, fortaleciendo la capacidad del sistema eléctrico para acompañar el crecimiento industrial y productivo de la provincia.

Desde EPSE destacaron que este tipo de proyectos no solo incrementan la generación de energía renovable, sino que también reflejan la capacidad técnica y profesional desarrollada en San Juan para ejecutar obras de gran escala. En ese sentido, remarcaron que Ullum Alfa representa una apuesta estratégica del Gobierno provincial para impulsar el empleo, la infraestructura y el desarrollo energético de largo plazo.