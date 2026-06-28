La celebración de la Selección Argentina tras el triunfo ante Jordania por el Mundial 2026 dejó varias postales distendidas en el vestuario, pero una de las más comentadas fue la protagonizada por Ezequiel “Pocho” Lavezzi, quien apareció en la intimidad del plantel con un baile improvisado que generó risas y complicidad entre los futbolistas.

El exdelantero, recordado por su paso por la Selección y su participación en distintas etapas del ciclo mundialista, se sumó a los festejos posteriores al partido y mostró su habitual estilo descontracturado, moviéndose al ritmo de la música en medio del grupo de jugadores y el cuerpo técnico.

Las imágenes del momento circularon rápidamente en redes sociales y mostraron a un Lavezzi totalmente integrado a la celebración, en un ambiente relajado tras la victoria que aseguró la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni a la siguiente fase del torneo.

Dentro del plantel, la escena fue tomada como parte del clima de camaradería que caracteriza a la Selección en cada competencia internacional, donde exjugadores suelen sumarse a los festejos para acompañar al grupo.