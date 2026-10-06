El Dibu Martínez sorprendió en la previa del partido entre la Selección Argentina y Benín con un homenaje especial para Lionel Messi. El arquero se rapó en la cabeza el logo personal del capitán argentino como gesto para acompañarlo en su despedida de la Albiceleste.

La imagen fue difundida por Dany Ale, peluquero oficial de la Selección Argentina, y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El diseño elegido reproduce el reconocido logo de Messi y se convirtió en una de las postales de la previa del encuentro en el estadio Monumental.

El gesto volvió a dejar en evidencia la estrecha relación entre ambos futbolistas, protagonistas de la etapa más exitosa del seleccionado en los últimos años. Dibu y Messi compartieron las conquistas de las Copas América y del Mundial de Qatar 2022.

Martínez ha expresado en numerosas ocasiones su admiración por el capitán argentino y, esta vez, eligió hacerlo con un detalle diferente a pocas horas de un partido cargado de emoción.

La Selección Argentina enfrentará a Benín en el Monumental en el marco de la despedida de Messi, en una jornada que tendrá distintos homenajes para el máximo referente de la Albiceleste.