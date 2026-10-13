En el marco de la segunda fecha del Grupo B del Mundial Senior de Hockey sobre Patines en Asunción, Paraguay, el duelo entre las selecciones de Argentina y Angola regaló una de las escenas más insólitas y curiosas en lo que va del torneo ecuménico.

Cuando restaban poco más de 6 minutos para la finalización de la primera parte y la Albiceleste ganaba 1-0 con gol de Lucas Ordóñez, los árbitros españoles debieron frenar las acciones tras percatarse de que la estructura metálica de una de las porterías se había desoldado por completo en la zona de la red.

El percance generó desconcierto e incredulidad tanto en los relatores de la transmisión oficial como en los propios jugadores y cuerpos técnicos. Tras revisar la falla, el personal de mantenimiento se acercó a inspeccionar el daño, pero la falta de herramientas inmediatas de soldadura en la pista abrió la incógnita sobre cómo resolver el problema sin enfriar el desarrollo del juego.

Entre bromas sobre recurrir al clásico e ingenioso "lo atamos con alambre" o buscar con urgencia a un soldador en las inmediaciones de Asunción a esa hora de la noche, la organización debió improvisar una pronta respuesta.

La rápida solución del reemplazo

Afortunadamente para la continuidad del espectáculo, los encargados de logística de la sede encontraron una solución más simple y reglamentaria: retirar la portería averiada y traer un arco de repuesto guardado en las dependencias del estadio. El recambio fue llevado a cabo rápidamente por los asistentes del recinto para el alivio de los árbitros y de los deportistas.

Una vez colocado y asegurado el nuevo arco en la pista, el encuentro se reanudó con normalidad para disputar los últimos 6 minutos y 10 segundos del primer tiempo.

El seleccionado argentino, dirigido por José Luis Páez, continuó dominando la posesión de la bocha ante el elenco africano para irse al descanso con la ventaja mínima a favor y mantener intactas sus aspiraciones de sumar su primera victoria en la Copa del Mundo.