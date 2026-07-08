La pasión por el Mundial de Fútbol 2026 no solo se vive en las tribunas y en los hogares, sino que también ha quedado registrado en los sistemas de medición eléctrica de los usuarios sanjuaninos en general.

La empresa Naturgy San Juan analizó el comportamiento de la demanda energética durante el reciente encuentro entre las selecciones de Argentina y Egipto, detectando modificaciones significativas en el consumo de la provincia, en sintonía con lo ocurrido a nivel nacional.

El informe de la distribuidora detalla cómo la actividad cotidiana de la población se detuvo para seguir el desempeño del equipo nacional.

El partido disputado entre las selecciones de Argentina y Egipto por la Copa Mundial de Fútbol 2026 generó modificaciones significativas en los hábitos de consumo eléctrico de los argentinos.

De acuerdo con los registros de CAMMESA, la demanda eléctrica nacional registró una caída cercana al 30% durante el desarrollo del encuentro, reflejando cómo gran parte de la actividad cotidiana se detuvo para seguir el desempeño de la Selección Nacional.

Al momento del inicio del partido, a las 13:00 horas, la demanda provincial se ubicaba en 341 MW. A partir de allí, se produjo un descenso abrupto que alcanzó un mínimo de 309 MW a las 13:35 horas, lo que representa una reducción cercana al 10% en apenas 35 minutos.

La energía albiceleste

El análisis que realizó Naturgy, permitió identificar las variaciones en el consumo según el desarrollo del juego:

Demanda eléctrica en San Juan al inicio del encuentro: 341 MW registrados a las 13 horas.

Inicio del partido: Se registró una marcada caída desde los 341 MW iniciales.

El entretiempo: Alrededor de las 13:50 horas, la demanda mostró una recuperación transitoria, un fenómeno que también fue observado en el sistema eléctrico nacional, coincidiendo con la pausa del encuentro.

Recuperación parcial de la demanda eléctrica provincial durante el entretiempo del partido.

Segundo tiempo y cierre: Tras el reinicio, el consumo retomó su trayectoria descendente hasta alcanzar los 293 MW hacia las 15:10 horas, una vez finalizado el partido.

Desde Naturgy explicaron que este tipo de fluctuaciones son recurrentes durante los partidos de la Selección Argentina en competencias internacionales. “La demanda eléctrica refleja en tiempo real los hábitos de la sociedad. Durante eventos deportivos de alta convocatoria, se observan cambios pronunciados en los patrones de consumo que evidencian cómo gran parte de la población modifica simultáneamente sus actividades”, señalaron fuentes internas de la compañía.

La demanda eléctrica provincial alcanzó los 293 MW hacia el final del encuentro.

“Estos registros no solo sirven como una curiosidad sobre el comportamiento social, sino que son fundamentales para la planificación operativa de la distribuidora, permitiendo garantizar la calidad y la continuidad del servicio frente a eventos de gran impacto masivo”, indicó la distribuidora.

Más allá de los datos técnicos, este informe de Naturgy ofrece una radiografía interesante de la sociedad en tiempo real. Resulta llamativo observar, la caída del 10% en la demanda sanjuanina no es solo una fluctuación técnica; es la prueba estadística de que, por noventa minutos, gran parte de la provincia decide, de manera voluntaria y casi unánime, pausar su rutina para converger en un mismo objetivo emocional, seguir las instancias de la Selección Argentina en el certamen mundialista.

No se trata solo de un acontecimiento deportivo, sino que trasciende como un hecho sociocultural que caracteriza el comportamiento social de la población movilizado por factores históricos e identitarios en torno a un fenómeno colectivo como es el fútbol.