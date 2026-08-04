El pasado de Enzo Fernández y la mujer que denunció por violencia a Moyano

La detención de Facundo Moyano durante la madrugada de este martes por lesiones y privación ilegítima de la libertad contra su novia, Candela Arizaga, de 23 años, puso el foco en la historia personal de la joven.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió mientras el hombre corría a la mujer desnuda por la calle bajo efectos de consumo. En el programa A la Barbarossa revelaron detalles del pasado de Arizaga, incluyendo un acercamiento con el futbolista Enzo Fernández. Este vínculo habría ocurrido durante el impasse que el volante tuvo con Valentina Cervantes, sumándose a su conocida relación con L-Gante en 2024.

Mariana Brey y Diego Brancatelli aportaron datos sobre su llegada al medio artístico. Ellos explicaron que "Es conocida en el ámbito del modelaje. Nosotros la conocemos porque fue la novia de L-Gante en 2024, tuvo su momento de popularidad. Cuando ella vino a Buenos Aires de Rosario, comenzó a frecuentar mucho el hotel Faena" al describir sus inicios.

Asimismo, comentaron sobre su estilo de vida previo indicando que "Ella hacia sus presencias y participantes, luego también tuvo varias parejas de renombre, que no vale ahora la pena involucrarlos. Viajaba mucho a Dubai, que era un destino muy frecuente" en relación a sus viajes y contactos.

Respecto a su relación con el jugador de la Selección, los panelistas confirmaron el nexo. Manifestaron que "Después hubo, no me lo puede confirmar, un acercamiento cuando Enzo Fernández estuvo separado. Estuvo relacionado. Y que de la chica de Rosario a hoy, hubo un rotundo cambio físico, rotundo. Se dedicó a pleno en su vida" para señalar su transformación actual.