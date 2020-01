El pase de Gaich a Brujas, de Bélgica, quedó momentáneamente caído y apareció Benfica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

San Lorenzo había acordado hoy "de palabra" la venta del delantero Adolfo Gaich a Brujas, de Bélgica, por la mañana, pero a la tarde todo quedó frenado por inconvenientes con bonos y avales del club europeo, algo que aprovechó Benfica, de Portugal, para hacerle un ofrecimiento al club de Boedo a través de un reconocido representante de futbolistas.



Los portugueses pretenden quedarse con los servicios del delantero central del seleccionado argentino preolímpico sub 23 que se encuentra en Colombia y por lo tanto no retornará a Buenos Aires.



Mientras que Brujas hoy le apuntó también a otro futbolista de ese seleccionado dirigido por Fernando Batista como lo es el volante de Argentinos Juniors, Fausto Vera, de 19 años, por el que ofreció inicialmente 8.000.000 de euros que en principio fueron desestimados por el club de La Paternal.



"El delantero Adolfo Gaich, quién tenía la autorización de Argentina para viajar a Buenos Aires, finalmente no irá en el día de la fecha y permanecerá en Colombia junto al resto del plantel", había informado por su parte la cuenta de Twitter del seleccionado argentino de fútbol, que horas antes indicó que llegaría al país el jueves por la mañana.



El tuit publicado previamente adelantó: "El delantero de Argentina, Adolfo Gaich, viajará hoy rumbo a Buenos Aires para realizarse la revisión médica con el @ClubBrugge, regresando a Colombia, este viernes, a primera hora de la mañana".



Gaich, de 20 años, cuya transferencia había sido acordada en 14 millones de dólares limpios por el noventa por ciento del pase, iba a firmar su vínculo, en caso de pasar los estudios médicos, por tres temporadas.



La dirigencia de San Lorenzo había negociado que el 10 por ciento le quedara al club para una futura venta. En las últimas horas trascendió que el presidente, Marcelo Tinelli, se reunirá mañana con los directivos belgas y allí le exigirá avales económicos para definir el destino final de la transacción.



Pero la aparición de Benfica, que se maneja en Sudamérica con grupos inversores que tienen como cabeza visible a un importante representante de varios futbolistas de primer nivel que actúan no solamente en los clubes más grandes de Argentina, sino también de España y otros países europeos, puede cambiar radicalmente el destino deportivo del joven cordobés a 48 horas del cierre del libro de pases, que en este mercado coincidirá acá y en Europa con el último día del corriente mes de enero.



Si Gaich finalmente se va, a Bélgica o Portugal, San Lorenzo perderá a su segundo delantero en el mercado de pases, ya que antes Nicolás Blandi (hoy se desgarró y estará tres semanas inactivo) emigró a Colo Colo, de Chile.



Gaich tiene 20 partidos en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) y seis goles desde su debut oficial en agosto del 2018 contra Unión de Santa Fe (1-1) cuando reemplazó justamente a Blandi, a los 17 minutos del segundo tiempo, bajo la conducción técnica de Claudio Biaggio.