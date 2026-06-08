A pocos días de la celebración del Día del Padre, San Juan se prepara para una nueva edición de la Feria Paseo Cantoni, una propuesta que reunirá a más de 80 emprendedores locales en una jornada especial pensada para promover el comercio local y ofrecer alternativas de regalos para la fecha.

La actividad se desarrollará el domingo 14 de junio, entre las 16 y las 20:30, en el Chalet Cantoni Casa Cultural, ubicado sobre avenida Libertador General San Martín 3339 Oeste. La convocatoria coincidirá además con los festejos por el Día de la Fundación de San Juan, por lo que la organización anticipó una tarde cargada de actividades culturales y recreativas para toda la familia.

La feria se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para la difusión y comercialización de productos elaborados por emprendedores sanjuaninos. En esta edición especial, los visitantes podrán recorrer decenas de stands con propuestas de diseño, artesanías, indumentaria, accesorios, decoración y otros artículos que aparecen como opciones para regalar en el marco del Día del Padre.

Además de la oferta comercial, el encuentro contará con música en vivo, la participación de DJs y diversas propuestas artísticas destinadas a generar un espacio de encuentro y recreación para vecinos y turistas.

La Dirección de Economía Social también formará parte de la iniciativa, acompañando a los emprendedores que participan del evento y fortaleciendo las acciones orientadas a impulsar el desarrollo de proyectos productivos locales.

Desde la organización destacaron que la actividad busca no solo incentivar las ventas en una fecha clave para el sector, sino también promover el consumo de productos elaborados en la provincia y fortalecer los espacios de intercambio entre productores y la comunidad.

Con entrada libre y gratuita, la Feria Paseo Cantoni se presenta como una de las principales alternativas para quienes buscan encontrar un regalo original para el Día del Padre, disfrutar de espectáculos en vivo y compartir una tarde diferente en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.