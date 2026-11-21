Con una propuesta centrada en su riqueza paleontológica, geológica y natural, Ischigualasto llevó parte de sus 230 millones de años de historia al Paseo Turístico de la Fiesta Nacional del Sol y acercó a los visitantes a uno de los patrimonios emblemáticos de San Juan.

El espacio permitió viajar en el tiempo hacia el período Triásico, conocer rasgos de la vida prehistórica y descubrir formaciones icónicas del parque provincial como la Cancha de Bochas y El Hongo, junto con restos fósiles clave para reconstruir un capítulo fundamental de la historia de la Tierra.

Ubicado cerca de uno de los accesos al predio, el Paseo Turístico registró un flujo constante de público que acompañó la iniciativa con buena recepción.

Familias, niños, turistas y grupos de distintas edades recorrieron la propuesta pensada para volver accesible el conocimiento científico y patrimonial, en una jornada que también contó con la presencia del subsecretario de Turismo, Juan Castañares, junto a integrantes del equipo de la Secretaría de Turismo.

Más allá del atractivo visual de sus geoformas, la participación de Ischigualasto en la Fiesta Nacional del Sol buscó destacar su valor científico, cultural y turístico como parte de la identidad natural sanjuanina.

De ese modo, el recorrido en el Paseo Turístico invitó a mirar más allá del presente y a valorar un territorio que guarda algunas de las huellas más antiguas del planeta.