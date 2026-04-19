Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, ciertos platos caseros cobran protagonismo por ser reconfortantes. Maru Botana presentó una propuesta de risotto de hongos que destaca por su intensidad y cremosidad. Para realizar esta preparación se requieren quinientos gramos de hongos, un tallo de puerro, dos litros de agua, una papa, dos zanahorias, dos tallos de apio y dos cebollas moradas. También son necesarios cien gramos de manteca, quinientos gramos de arroz carnaroli, queso rallado, cien gramos adicionales de manteca, aceite de oliva y hierbas a gusto.

El procedimiento comienza con la elaboración de un caldo casero colocando en una olla el agua junto con la papa, las zanahorias, el apio, el puerro y una parte de la cebolla. Es fundamental mantener este líquido caliente para asegurar el sabor del plato. En un recipiente aparte, se debe rehogar el resto de la cebolla picada utilizando manteca y un chorrito de aceite de oliva. Luego se incorporan las hierbas y el arroz para cocinar los granos hasta que luzcan ligeramente transparentes, proceso conocido como nacarar.

La cocción continúa sumando el caldo caliente de forma pausada mientras se revuelve constantemente, permitiendo que el arroz absorba el líquido antes de agregar más. Este método lento requiere paciencia y es la garantía de la textura final del plato. En paralelo, los hongos se saltean en una sartén con aceite de oliva hasta lograr un tono dorado antes de integrarlos a la olla principal para terminar la cocción del arroz en su punto. El cierre de la receta se realiza con el fuego apagado, añadiendo la manteca y el queso rallado para lograr una mezcla brillante. Según la cocinera, "el secreto está en la paciencia… y en no escatimar con la manteca y el queso".